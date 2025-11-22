Padova, standing ovation per Mattarella: "Chiamati a costruire pace"

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Standing ovation per Mattarella a Padova: "Tutti sono chiamati a costruire la pace"

Politica
©Ansa

Il presidente della Repubblica è stato accolto sul palco all'Annual meeting 2025 dei Medici con l'Africa - Cuamm con una standing ovation della platea e un applauso ancora più lungo. Si tratta della prima uscita pubblica del presidente dopo le tensioni dei giorni scorsi tra il Quirinale e Palazzo Chigi

ascolta articolo

Il presidente della Repubblica Sergio Matterella, accompagnato dalla figlia Laura, ha presenziato alla fiera di Padova all'Annual Meeting di Medici con l'Africa Cuamm, l'ong che oggi celebra i 75 anni di attività. Si tratta della prima uscita pubblica del presidente dopo le tensioni dei giorni scorsi tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Mattarella è stato accolto con una standing ovation della platea e un applauso ancora più lungo. Strette di mano, tra gli altri, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il governatore uscente del Veneto Luca Zaia. 

Mattarella: "Cuamm pioniere e apripista"

Da attività come quelle del Cuamm arriva "un messaggio di esortazione, una preziosa provocazione: tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia collaborazione", ha detto Mattarella intervenendo al meeting. Non esisteva "in Italia un quadro normativo degli enti di cooperazione internazionale. Il Cuamm si è fatto pioniere: nel 1954 sono partiti i medici, la sfida era alta e il progetto ambizioso e difficile. L'energia, la tenacia, l'intelligenza di una figura eccezionale come quella di don Luigi Mazzucato ha reso possibile e sviluppato sempre di più il sogno", ha detto il presidente della Repubblica. Nel progresso dell'Africa "ogni passo in avanti è stato intravisto e anticipato dalla generosità dei medici del Cuamm, degli operatori e dei sostenitori. Un ponte di enorme valore". Il Cuamm, ha concluso Mattarella, "è stato apripista, la solidarietà genera fiducia: è l'antidoto alla rassegnazione delle differenze. Fu Aldo Moro a firmare il decreto con cui il Cuamm veniva riconosciuta come prima Ong italiana in ambito sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano gli uomini e le donne del Cuamm".

FOTOGALLERY

©Ansa

1/17
Politica

Festa 4 novembre, Mattarella depone la corona al Milite Ignoto. FOTO

'Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo. Serve creare una comune forza di difesa europea', ha affermato il capo dello Stato. Alle celebrazioni all'Altare della Patria, a Roma, presenti anche il presidente del Senato La Russa, della Camera Fontana, il ministro della Difesa Crosetto e la presidente del Consiglio Meloni. 'Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha difeso la libertà e l'unità dell'Italia', ha detto la premier

Vai alla Fotogallery

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Dante Carraro, Direttore di Medici con l’Africa CUAMM, durante l’Annual Meeting dei Medici con l’Africa Cuamm, l'ong che oggi celebra i 75 anni di attività, Padova, 22 novembre 2025.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Dante Carraro, Direttore di Medici con l’Africa CUAMM, durante l’Annual Meeting dei Medici con l’Africa Cuamm, l'ong che oggi celebra i 75 anni di attività, Padova, 22 novembre 2025. - ©Ansa

Politica: Altre notizie

Padova, standing ovation per Mattarella: "Chiamati a costruire pace"

Politica

Il presidente della Repubblica è stato accolto sul palco all'Annual meeting 2025 dei Medici...

Ministero Cultura, si dimette capo ufficio stampa Piero Tatafiore

Politica

"L'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia...

Manovra, prorogare Opzione donna ampliando platea: la richiesta di Fdi

Politica

L'emendamento alla manovra, a prima firma Mancini, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro...

Femminicidi, Nordio: "Codice genetico dell'uomo non accetta parità"

Politica

Il ministro della Giustizia è intervenuto alla Conferenza internazionale contro il femminicidio a...

Manovra, vertice maggioranza: "Riunione conclusiva settimana prossima"

Politica

La premier Meloni e gli alleati provano a raggiungere la quadra sulla mole di richieste di...

Politica: I più letti