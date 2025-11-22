Padova, standing ovation per Mattarella: "Chiamati a costruire pace"

Il presidente della Repubblica è stato accolto sul palco all'Annual meeting 2025 dei Medici con l'Africa - Cuamm con una standing ovation della platea e un applauso ancora più lungo. Si tratta della prima uscita pubblica del presidente dopo le tensioni dei giorni scorsi tra il Quirinale e Palazzo Chigi
Il presidente della Repubblica Sergio Matterella, accompagnato dalla figlia Laura, ha presenziato alla fiera di Padova all'Annual Meeting di Medici con l'Africa Cuamm, l'ong che oggi celebra i 75 anni di attività. Si tratta della prima uscita pubblica del presidente dopo le tensioni dei giorni scorsi tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Mattarella è stato accolto con una standing ovation della platea e un applauso ancora più lungo. Strette di mano, tra gli altri, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il governatore uscente del Veneto Luca Zaia.
Mattarella: "Cuamm pioniere e apripista"
Da attività come quelle del Cuamm arriva "un messaggio di esortazione, una preziosa provocazione: tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia collaborazione", ha detto Mattarella intervenendo al meeting. Non esisteva "in Italia un quadro normativo degli enti di cooperazione internazionale. Il Cuamm si è fatto pioniere: nel 1954 sono partiti i medici, la sfida era alta e il progetto ambizioso e difficile. L'energia, la tenacia, l'intelligenza di una figura eccezionale come quella di don Luigi Mazzucato ha reso possibile e sviluppato sempre di più il sogno", ha detto il presidente della Repubblica. Nel progresso dell'Africa "ogni passo in avanti è stato intravisto e anticipato dalla generosità dei medici del Cuamm, degli operatori e dei sostenitori. Un ponte di enorme valore". Il Cuamm, ha concluso Mattarella, "è stato apripista, la solidarietà genera fiducia: è l'antidoto alla rassegnazione delle differenze. Fu Aldo Moro a firmare il decreto con cui il Cuamm veniva riconosciuta come prima Ong italiana in ambito sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano gli uomini e le donne del Cuamm".
©Ansa
Festa 4 novembre, Mattarella depone la corona al Milite Ignoto. FOTO
'Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo. Serve creare una comune forza di difesa europea', ha affermato il capo dello Stato. Alle celebrazioni all'Altare della Patria, a Roma, presenti anche il presidente del Senato La Russa, della Camera Fontana, il ministro della Difesa Crosetto e la presidente del Consiglio Meloni. 'Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha difeso la libertà e l'unità dell'Italia', ha detto la premier