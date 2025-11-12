Mancanza "consenso libero e attuale" entra in reato violenza sessuale

In Commissione Giustizia della Camera è stata raggiunta un'intesa bipartisan per far entrare la mancanza di "consenso libero e attuale" nel reato di violenza sessuale. La novità normativa è stata introdotta con un emendamento - presentato dalle relatrici Michela Di Biase del Pd e Carolina Varchi di FdI - approvato all'unanimità durante l’esame del disegno di legge per la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

La mancanza di "consenso libero e attuale" entra nel reato di violenza sessuale. La novità normativa è stata introdotta con un emendamento bipartisan approvato all'unanimità dalla commissione Giustizia della Camera, durante l’esame del disegno di legge per la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

L’accordo tra Pd e Fdi

In Commissione Giustizia della Camera, quindi, è stata raggiunta un'intesa bipartisan per far entrare la mancanza di "consenso libero e attuale" nel reato di violenza sessuale. La nuova formulazione dell'articolo, così, modifica il reato di violenza sessuale, introducendo il concetto di consenso. L'emendamento, che aggiorna la proposta di legge a prima firma Boldrini, è stato presentato dalle relatrici Michela Di Biase del Pd e Carolina Varchi di FdI dopo una trattativa che, hanno spiegato fonti parlamentari, anche nelle ultime ore ha coinvolto le leader dei due partiti Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Il testo

Secondo il testo, "chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". La stessa pena è prevista per "chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".