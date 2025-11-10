Meloni: "Abbiamo ricostruito l'immagine dell'Italia"

Nel suo comizio a Bari per sostenere Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, la premier ha esortato i suoi elettori a credere nella possibilità di un’alternanza politica. Poi ha sottolineato come il centrodestra, in tre anni di governo, abbia “ricostruito l’immagine dell’Italia”. Sul palco con lei, entusiasmo e sala gremita

Nel pieno della campagna elettorale per le Regionali in Puglia, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Bari per sostenere il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. Dal palco, la premier e leader di Fratelli d’Italia ha rivendicato i risultati del suo governo e invitato gli elettori pugliesi a non considerare la partita già chiusa, parlando di “determinazione” e “passione” come chiavi per il cambiamento. "Questa sala gremita e questo entusiasmo sono un racconto, sono la più bella risposta a chi sta continuando a dire che la Puglia non può e non vuole cambiare. Ricordatevi che non ci sono risultati già scritti in partenza, non ci sono destini già scritti. C'è il lavoro, la determinazione, la buona fede, la passione, che si mettono in qualsiasi battaglia", ha detto la premier.

L'attacco alla sinistra: "Solo gli italiani possono mandarmi a casa"

Non sono mancati gli attacchi all'opposizione: "Questa supponenza ha portato la sinistra ai margini della vita politica, la totale assenza di umiltà, di mettersi in discussione, che non li fa ascoltare mai e li fa solo parlare tra loro in una stanza". Poi la stilettata: "Ci parla di equità la sinistra che prendeva i soldi dai cittadini per darle alle banche: lezioni da questa gente, anche no". La premier ha aggiunto: "Mettetevi l'anima in pace, la Meloni arriverà a fine legislatura e poi chiederà agli italiani di essere giudicata sul complesso di ciò che ha fatto. La Meloni a casa ce la possono mandare solo gli italiani, una cosa a cui la sinistra non è abituata, la democrazia".