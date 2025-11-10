Meloni: "Abbiamo ricostruito l'immagine dell'Italia"

Nel suo comizio a Bari per sostenere Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, la premier ha esortato i suoi elettori a credere nella possibilità di un’alternanza politica. Poi ha sottolineato come il centrodestra, in tre anni di governo, abbia “ricostruito l’immagine dell’Italia”. Sul palco con lei, entusiasmo e sala gremita
Nel pieno della campagna elettorale per le Regionali in Puglia, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Bari per sostenere il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. Dal palco, la premier e leader di Fratelli d’Italia ha rivendicato i risultati del suo governo e invitato gli elettori pugliesi a non considerare la partita già chiusa, parlando di “determinazione” e “passione” come chiavi per il cambiamento. "Questa sala gremita e questo entusiasmo sono un racconto, sono la più bella risposta a chi sta continuando a dire che la Puglia non può e non vuole cambiare. Ricordatevi che non ci sono risultati già scritti in partenza, non ci sono destini già scritti. C'è il lavoro, la determinazione, la buona fede, la passione, che si mettono in qualsiasi battaglia", ha detto la premier.
L'attacco alla sinistra: "Solo gli italiani possono mandarmi a casa"
Non sono mancati gli attacchi all'opposizione: "Questa supponenza ha portato la sinistra ai margini della vita politica, la totale assenza di umiltà, di mettersi in discussione, che non li fa ascoltare mai e li fa solo parlare tra loro in una stanza". Poi la stilettata: "Ci parla di equità la sinistra che prendeva i soldi dai cittadini per darle alle banche: lezioni da questa gente, anche no". La premier ha aggiunto: "Mettetevi l'anima in pace, la Meloni arriverà a fine legislatura e poi chiederà agli italiani di essere giudicata sul complesso di ciò che ha fatto. La Meloni a casa ce la possono mandare solo gli italiani, una cosa a cui la sinistra non è abituata, la democrazia".
Meloni: "Avrei fatto una manovrona senza i 40 miliardi di superbonus"
"Ricordo quando dicevano che non saremmo mai arrivati al governo di questa nazione, o che saremmo durati meno di sei mesi, e oggi siamo il terzo governo più longevo su 68", ha proseguito Meloni, "Tre giorni fa il Financial Times titolava che l'Europa dovrebbe imparare dall'Italia, perché in tre anni abbiamo ricostruito l'immagine della nazione, eravamo la pecora nera d'Europa e ora siamo la nazione che indica la rotta alle altre". La premier ha proseguito parlando anche della manovra, "la quarta in tre anni", ha specificato: "Vale 18,7 miliardi, è stata definita una manovrina dall'opposizione, perché non ha abbastanza soldi. Ma vale la pena di ricordare all'opposizione che avremmo potuto fare una manovrona se non avessimo 40 miliardi di euro di crediti del geniale superbonus di Conte". Sempre sulle polemiche nate attorno alla legge di bilancio, Meloni ha detto: "Abbiamo messo in manovra una misura sui rinnovi contrattuali, che voleva la Cgil, e la Cgil cosa fa? Sciopero generale, di venerdì. Non sia mai che la rivoluzione la facciamo di martedì, a dimostrazione che i diritti dei lavoratori non sono prioritari per alcuni".
Tra i temi del comizio, anche la riforma della giustizia, in cui, ha spiegato Meloni, ci sono "norme di buonsenso per cui veniamo accusati di qualsiasi nefandezza, di volere i pieni poteri, di assoggettare la magistratura alla politica... Ma non sopportano che facciamo il contrario: togliamo il controllo dalla politica, e questo alla sinistra non va giù. Noi vogliamo una magistratura che sia libera, non controllata da nessuno. E sono certa che migliaia di magistrati nel segreto dell'urna voteranno a favore. Anche molti esponenti di sinistra".
"Liste attesa migliorano, +1,3 milioni di prestazioni"
Meloni poi ha elencato i miglioramenti nel settore sanitario dovuti al suo governo. "Se le Regioni ci danno una mano, il nostro obiettivo è abbattere le liste d'attesa. Anche qui le cose iniziano ad andare meglio: con i provvedimenti assunti a livello nazionale, quest'anno finora il Sistema sanitario nazionale ha erogato 1,3 milioni di prestazioni in più agli italiani. Di questo passo, a fine anno saranno oltre 2 milioni di prestazioni in più rispetto all'anno precedente grazie alle scelte del governo", ha sottolineato la presidente del Consiglio.
