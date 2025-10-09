Caso Almasri, oggi Camera vota autorizzazione a procedere

Esplora tutte le offerte Sky
Il caso Almasri in Aula, oggi voto autorizzazione a procedere per Nordio e Piantedosi

Politica
©Ansa

A Montecitorio si decide se respingere la richiesta di processo per i ministri della Giustizia e dell'Interno, insieme a quella per il sottosegretario Mantovano, nell'ambito del caso del rimpatrio del generale libico ricercato dalla Cpi



Il caso Almasri arriva alla Camera. Oggi, 9 ottobre, si esamina la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Seguirà poi il voto dell’Aula. 

No della Giunta al processo

Pochi giorni fa è già arrivato il no della Giunta, che ha respinto la richiesta di procedere nei confronti degli esponenti del governo Meloni nell'ambito della vicenda del generale libico accusato dalla Cpi di crimini contro l'umanità, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Piantedosi, Nordio e Mantovano sono indagati per i reati di favoreggiamento e peculato. A Nordio si contesta anche l'omissione di atti d'ufficio.

Leggi anche

Media Libia: Almasri rimosso da incarichi di polizia

