Caso Almasri, oggi Camera vota autorizzazione a procedere

No della Giunta al processo

Pochi giorni fa è già arrivato il no della Giunta, che ha respinto la richiesta di procedere nei confronti degli esponenti del governo Meloni nell'ambito della vicenda del generale libico accusato dalla Cpi di crimini contro l'umanità, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Piantedosi, Nordio e Mantovano sono indagati per i reati di favoreggiamento e peculato. A Nordio si contesta anche l'omissione di atti d'ufficio.