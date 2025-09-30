Media Libia: Almasri rimosso da incarichi di polizia

Mondo

La tempesta Daniel, che si è abbattuta nella notte tra domenica e lunedì sulla cittadina di 100.000 abitanti, ha provocato la rottura di due dighe a monte dando il via a un'inondazione delle dimensioni di uno tsunami. Nella città manca l'acqua potabile e almeno 55 bambini sono rimasti intossicati dopo aver bevuto acqua inquinata. Per quanto riguarda le vittime, la società nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Libia ha smentito il bilancio diffuso dall'Ufficio delle Nazioni Unite