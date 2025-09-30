Esplora tutte le offerte Sky
Media Libia: Almasri rimosso da incarichi di polizia

Mondo

Sarebbe stato sostituito dal generale Suleiman Ajaj nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria

ascolta articolo

La decisione sarebbe stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub. Secondo il sito libico al Masdar, Osama Njeem Almasri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi e sostituito dal generale Suleiman Ajaj nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria. Nominato poche settimane fa, il generale Dubub  avrebbe avviato un riassetto all'interno della struttura. La scorsa estate fu proprio il sito libico al Masdar a diffondere il controverso video in cui si vede Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità, che aggredisce un uomo, poi risultato risalente ad anni fa. 

Mondo

Libia, Onu: 11.300 morti a Derna. Mezzaluna Rossa libica smentisce

La tempesta Daniel, che si è abbattuta nella notte tra domenica e lunedì sulla cittadina di 100.000 abitanti, ha provocato la rottura di due dighe a monte dando il via a un'inondazione delle dimensioni di uno tsunami. Nella città manca l'acqua potabile e almeno 55 bambini sono rimasti intossicati dopo aver bevuto acqua inquinata. Per quanto riguarda le vittime, la società nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Libia ha smentito il bilancio diffuso dall'Ufficio delle Nazioni Unite

Caso Almasri: Giunta respinge processo per Mantovano e ministri

Intanto sulla vicenda Almasri, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane, la Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre. 

 

Approfondimento

Almasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionale

