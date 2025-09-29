Elezioni regionali Marche, Vittorio Sgarbi al seggio per votare. FOTO

Il critico d'arte e sindaco di Arpino (Frosinone) si è recato ieri alle urne per esprimere il proprio voto nel comune di San Severino Marche, dove ha fissato la sua residenza dal 2017

Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall'avvocato Giampaolo Cicconi, Vittorio Sgarbi ha votato nella sezione 9 del comune di San Severino Marche (Macerata), dove ha fissato la sua residenza dal 2017. Il critico d'arte e sindaco di Arpino (Frosinone) si è recato ieri alle urne per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del Consiglio delle Marche (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI REGIONALI NELLE MARCHE SUL LIVEBLOG).