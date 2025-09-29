Elezioni regionali Marche, Vittorio Sgarbi al seggio per votare. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Elezioni regionali Marche, Vittorio Sgarbi al seggio per votare: le foto

Politica

Il critico d'arte e sindaco di Arpino (Frosinone) si è recato ieri alle urne per esprimere il proprio voto nel comune di San Severino Marche, dove ha fissato la sua residenza dal 2017

ascolta articolo

Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall'avvocato Giampaolo Cicconi, Vittorio Sgarbi ha votato nella sezione 9 del comune di San Severino Marche (Macerata), dove ha fissato la sua residenza dal 2017. Il critico d'arte e sindaco di Arpino (Frosinone) si è recato ieri alle urne per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del Consiglio delle Marche (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI REGIONALI NELLE MARCHE SUL LIVEBLOG). 

"Più marchigiano di un marchigiano"

Ad accoglierlo al suo arrivo in città è stata la sindaca della città marchigiana, Rosa Piermattei. "Più marchigiano di un marchigiano", ha scritto sui social Sgarbi, che nei mesi scorsi ha annunciato di soffrire di depressione. La figlia Evelina ha depositato un'istanza, la scorsa settimana, per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno. "Io incapace? - ha replicato Sgarbi in un'intervista sul Corriere - Niente di più falso".

