Vittorio Sgarbi, figlia chiede amministratore di sostegno per il padre

Per la figlia del critico d'arte, Sgarbi "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". Stando ad alcune indiscrezioni la prima udienza sarebbe stata fissata al 28 ottobre. Presentata intanto dall'opposizione del Comune di Arpino anche un'altra istanza per estromettere il sindaco dal suo ruolo

Vittorio Sgarbi "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". La pensa così la figlia Evelina che ha fatto depositare dai propri avvocati un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. L'ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino ha direttamente confermato la richiesta della figlia. Dopo l'istanza, depositata tramite l'avvocato Lorenzo Iacobbi, sono infatti partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, la compagna Sabrina Colle.

Periodo difficile La prima udienza, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata fissata al 28 ottobre. Vittorio Sgarbi non sta bene da qualche tempo ed ha dovuto fare ricorso ad un periodo di ricovero ospedaliero al Policlinico Gemelli per affrontare la fase più critica. Ad Arpino, dove è stato eletto sindaco, non si vede da mesi e l'amministrazione viene guidata dal vicesindaco Massimo Sera. Che però è stato in costante contatto con il primo cittadino, concordando con lui le linee essenziali. "L'ho sentito cinque giorni fa - conferma Sera - ha detto che stava molto meglio e che entro la fine del mese ci saremmo incontrati ad Arpino". Il vicesindaco, durante il colloquio, lo ha trovato battagliero come al solito: "Si opporrà ad una eventuale nomina di un amministratore di sostegno".