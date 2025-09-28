Banche, nuove tensioni Lega-Forza Italia sul contributo in Manovra

Per il Carroccio è "ragionevole chiedere un contributo alle grandi banche, a partire dagli enormi guadagni derivanti da interessi e commissioni". A stretto giro è arrivata la risposta di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, che ha dichiarato: "Se vesso le banche spavento i mercati e nessuno viene più a investire in Italia. Necessario il dialogo"

Botta e risposta tra i partiti di maggioranza sul tema delle banche e di un possibile loro contributo nella prossima Legge di Bilancio. Come si apprende da fonti qualificate della maggioranza, l'obiettivo cui si guarda è quello di arrivare a raccogliere 2,5-3 miliardi ma, in ogni caso, tutto verrà comunque deciso insieme agli istituti di credito, "con molta calma", nelle interlocuzioni attualmente in corso e in quelle che ci saranno nelle prossime settimane.

Lega: "Ragionevole chiedere un contributo"

"Nei tre anni di nostro governo le banche hanno registrato utili per circa 130 miliardi di euro, quadruplicando (!!!) il proprio valore in Borsa - afferma la Lega - In questi anni i grandi istituti hanno deciso una politica di taglio dei costi, con chiusura di migliaia di sportelli e sforbiciate al personale, mentre non sono aumentati significativamente né gli interessi corrisposti ai risparmiatori che hanno soldi fermi sui conti correnti, né i prestiti erogati a famiglie e imprese". Per questo, ha continuato il Carroccio, "riteniamo ragionevole chiedere un contributo alle grandi banche, a partire dagli enormi guadagni derivanti da interessi e commissioni".

Tajani: "Bisogna dialogare con le banche"

A stretto giro è arrivata la risposta di Forza Italia e del segretario Antonio Tajani, che ha parlato dal palco della kermesse azzurra Libertà: "Non sa nessuno che cosa è un extraprofitto: è una cosa da Partito comunista dell'Unione sovietica. Non devono essere tassati, perché non esiste un extraprofitto. Diciamo che le banche devono pagare le tasse come tutti gli altri in proporzione a quello che guadagnano e visto che hanno guadagnato bene negli ultimi anni, possono partecipare al bilancio dello Stato con un'azione forte. Ma questo significa dialogare con le banche". Il leader azzurro ha poi sottolineato che "se io faccio una vessazione contro le banche, spavento i mercati e nessuno viene più a investire in Italia. Noi vogliamo un dialogo e ottenere dei risultati, non spaventare l'opinione pubblica e gli imprenditori".