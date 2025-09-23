Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Anniversario morte Siani, Mattarella: "Uccidere i giornalisti è uccidere nostre libertà"

Politica

Discorso del presidente della Repubblica in occasione del 40esimo anniversario dell'assassinio del reporter ucciso dalla camorra nel 1985. "La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l'oppressione delle mafie e dei gruppi di criminalità organizzata e tra i suoi colleghi fedeli all'etica della professione e impegnati ogni giorno in una funzione cruciale per la libertà della convivenza civile", ha affermato il capo dello Stato

ascolta articolo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 40esimo anniversario dell'assassinio del giornalista Giancarlo Siani, ha tenuto un discorso di commemorazione sottolineando come il reporter "venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro conflitti interni, le viltà che li caratterizzano. Sono trascorsi quarant’anni da quell’agguato. La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l’oppressione delle mafie e dei gruppi di criminalità organizzata e tra i suoi colleghi giornalisti fedeli all’etica della professione e impegnati ogni giorno in una funzione cruciale per la libertà della convivenza civile”. 

"Assassinio Siani parte incancellabile della storia della Repubblica"

“Quel feroce assassinio - ha proseguito il capo dello Stato- è parte incancellabile della storia e della memoria della Repubblica. Lo animava un forte senso di giustizia sociale che si nutriva di legalità. Il suo impegno di cronista ne Il Mattino e nelle altre testate con cui ha collaborato era strettamente legato a valori di umanità e di civismo". Mattarella ha sottolineato: "Far conoscere la realtà criminale che la camorra voleva occultare era un modo per tentare di liberare il territorio dallo strangolamento operato dalle attività illegali che ne opprimono vita e sviluppo. Le verità raccontate sono state la ragione della spietata rappresaglia. Il percorso giudiziario, che ha portato alle condanne di esecutori e mandanti, mostra una volta di più che gli assassini mafiosi possono essere colpiti".  

 

Approfondimento

Perché bisogna ricordare Giancarlo Siani, il giornalista-giornalista

"Sacrificio di Siani riporta alla menti altri giornalisti uccisi"

Poi il presidente della Repubblica ha concluso: "Ricordare il sacrificio della vita di Siani porta inevitabilmente alla mente i numerosi giornalisti morti perché colpevoli di testimoniare la verità, di raccontare le violazioni del diritto, le aggressioni, le guerre, lo sterminio senza pietà. L'assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà, di una parte di noi a cui la comunità non intende rinunciare". 

Approfondimento

Chi era Giancarlo Siani, il cronista ucciso dalla Camorra nel 1985
FOTOGALLERY

1/27
Cinema

Giornata mondiale per la libertà di stampa: i film sul giornalismo

Il 3 maggio si celebra la ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una giornata per promuovere l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione. Da Quarto potere a Tutti gli uomini del presidente, da Good Night and Good Luck a Il caso Spotlight: ecco come il cinema ha raccontato il lavoro giornalistico

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Caso Siani, Mattarella: uccidere giornalisti è uccidere nostre libertà

Politica

Discorso del presidente della Repubblica in occasione del 40esimo anniversario dell'assassinio...

Scuola, Mattarella: "Diversità opinioni è ricchezza da difendere"

Politica

Nel corso del suo intervento per l'inaugurazione dell'anno scolastico in un comprensorio di...

Napoli - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Jovanotti a Nisida in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2025-2026, oggi 22 settembre 2025. (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Ilaria Salis, il Parlamento Ue voterà per l'immunità

Politica

l relatore sul suo caso, il popolare spagnolo Adrian Vazquez Lazara, è un ex Renew, e sarebbe,...

Pontida 2025, Salvini: "No all'esercito europeo"

Politica

“Liberi e forti” e “senza paura” sono gli lo slogan scelti per quest’edizione dello storico...

Fenix 2025, Meloni: "Siamo contro la cultura dell'odio della sinistra"

Politica

La premier ha chiuso la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia al Laghetto dell'Eur, a Roma:...

Politica: I più letti