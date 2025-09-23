Discorso del presidente della Repubblica in occasione del 40esimo anniversario dell'assassinio del reporter ucciso dalla camorra nel 1985. "La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l'oppressione delle mafie e dei gruppi di criminalità organizzata e tra i suoi colleghi fedeli all'etica della professione e impegnati ogni giorno in una funzione cruciale per la libertà della convivenza civile", ha affermato il capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 40esimo anniversario dell'assassinio del giornalista Giancarlo Siani, ha tenuto un discorso di commemorazione sottolineando come il reporter "venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro conflitti interni, le viltà che li caratterizzano. Sono trascorsi quarant’anni da quell’agguato. La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l’oppressione delle mafie e dei gruppi di criminalità organizzata e tra i suoi colleghi giornalisti fedeli all’etica della professione e impegnati ogni giorno in una funzione cruciale per la libertà della convivenza civile”.

"Assassinio Siani parte incancellabile della storia della Repubblica"

“Quel feroce assassinio - ha proseguito il capo dello Stato- è parte incancellabile della storia e della memoria della Repubblica. Lo animava un forte senso di giustizia sociale che si nutriva di legalità. Il suo impegno di cronista ne Il Mattino e nelle altre testate con cui ha collaborato era strettamente legato a valori di umanità e di civismo". Mattarella ha sottolineato: "Far conoscere la realtà criminale che la camorra voleva occultare era un modo per tentare di liberare il territorio dallo strangolamento operato dalle attività illegali che ne opprimono vita e sviluppo. Le verità raccontate sono state la ragione della spietata rappresaglia. Il percorso giudiziario, che ha portato alle condanne di esecutori e mandanti, mostra una volta di più che gli assassini mafiosi possono essere colpiti".