Crisi di governo in Francia, quanto può pesare sull'Italia?

Secondo quanto riporta Euronews, l’Italia sotto la guida della Meloni, sta completando i processi necessari per uscire dalla procedura per deficit eccessivo dell'Unione europea e ha già iniziato a far valere in Europa un diverso peso specifico. Dall’altro lato, con la Germania alle prese con i propri limiti di bilancio e la Francia paralizzata da sconvolgimenti politici, la tradizionale partnership franco-tedesca, che ha guidato la politica dell'Ue, sta mostrando segni di tensione