Dumping fiscale, Salvini: “Francesi nervosi”. Tajani: “Sbalordito”

Continuano le polemiche tra Italia e Francia, dopo che Parigi - per bocca del premier François Bayrou - ha accusato Roma di “dumping fiscale”. Palazzo Chigi ha reagito con "stupore", sottolineando che invece è l'economia italiana a essere "da molti anni penalizzata dai cosiddetti 'paradisi fiscali europei'”. Oggi a commentare sono stati anche i due vicepremier. “Francesi nervosi”, ha detto Matteo Salvini. Mentre Antonio Tajani si è detto “sbalordito”. Si è aperto, così, un nuovo fronte tra Parigi e Roma: le due capitali, in questi mesi, si sono già spesso trovate su posizioni non allineate. Senza contare le recenti tensioni diplomatiche dopo le parole di Salvini su Emmanuel Macron.

Salvini: “Francesi nervosi”

“I francesi sono nervosi: il peso del debito è più pericoloso per gli investimenti rispetto al nostro. Convocano a Parigi per parlare di future guerre. Noi facciamo di tutto per armare la diplomazia non i carri armati”, ha detto il leader della Lega. "La fine della guerra in Ucraina - ha sottolineato Salvini - salverà tante vite e aprirà commerci per tanti imprenditori che vogliono continuare a lavorare. I governi di sinistra in Europa parlano di mandare i soldati. Su una cosa non transigo: finché sono al governo, non ci sarà un solo soldato a combattere in Ucraina. Non siamo in guerra e non vogliamo esserlo". "A Parigi sono parecchio nervosi - ha detto ancora Salvini - un giorno convocano gli ambasciatori, il giorno dopo attaccano governi come quello italiano su un sistema fiscale che è assolutamente normale".

Tajani: “Sbalordito”

“Sono sbalordito, un'accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato”, ha detto invece il ministro degli Esteri Tajani in un'intervista a Il Messaggero. “Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l'Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri Paesi europei. Ci sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare”, ha sottolineato il leader di Forza Italia.