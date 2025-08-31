Palazzo Chigi: "Parole di Bayrou su dumping fiscale infondate"

Il governo italiano ha replicato alle parole del primo ministro francese, secondo cui "l'Italia starebbe facendo 'dumping fiscale', penalizzando la Francia". "Stupiscono queste affermazioni totalmente infondate", ha risposto Palazzo Chigi, sottolineando che "l'economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione"

Affermazioni "totalmente infondate". Così Palazzo Chigi ha definito le parole del primo ministro francese Francois Bayrou, secondo le quali "l'Italia starebbe facendo 'dumping fiscale', penalizzando la Francia". "L'economia italiana", si legge ancora in una nota, "è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione. L'Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l'onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia".

La nota di Palazzo Chigi

Nel comunicato ufficiale, Palazzo Chigi ha sottolineato che "l'Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti 'paradisi fiscali europei', che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse". Poi ha concluso: "Confidiamo che, dopo queste affermazioni del suo primo ministro, la Francia voglia finalmente unirsi all'Italia per intervenire in sede di Unione Europea contro quegli Stati membri che applicano da sempre un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni Stati europei".

Tajani: "Sbalordito dalle accuse di Bayrou"

Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è detto "sbalordito" dalle accuse di "dumping fiscale" rivolte all'Italia da Bayrou. "Sono sbalordito, un'accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato", ha detto il vicepremier. "Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l'Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri Paesi europei". "Ci sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare", ha ribadito Tajani.

Lega: "Grave attacco dalla Francia, a Parigi governo in crisi"

"Grave e inaccettabile attacco all'Italia, ai suoi imprenditori e ai suoi lavoratori, da parte di un governo francese ormai in piena crisi", ha commentato in una nota ufficiale la Lega. "Lasciamo a loro nervosismo e polemiche, noi preferiamo lavorare", ha aggiunto il Carroccio commentando le parole del primo ministro francese.