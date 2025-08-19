Palermo, Tardino nuova commissaria dell'Autorità portuale: è scontro Salvini-Schifani

Polemica interna al centrodestra sulla nomina di Annalisa Tardino, ex europarlamentare ed ex coordinatrice della Lega in Sicilia, diventata nuova commissaria dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale. A firmare il decreto per il conferimento dell'incarico è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifano ha fatto ufficialmente sapere che "il governo regionale procederà immediatamente a impugnare, davanti al tribunale amministrativo, il relativo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, chiedendone la sospensione in via cautelare". La decisione "è motivata da due profili di illegittimità evidenti: da un lato la totale assenza di concertazione con la Regione Siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti e, dall'altro, la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l'assunzione dell'incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore".

Salvini: "Tardino ha tutti i requisiti"

Salvini ha risposto a Schifani, ribadendo l'intenzione di nominare Tardino, mentre da più parti viene segnalata la necessità di destinare a quell'incarico un manager con competenze e capacità del livello di quelle riconosciute a Monti, che prima di arrivare alla guida dell'Enav, di cui è amministratore delegato, aveva guidato diverse Autorità portuali in Italia, oltre a quella della Sicilia occidentale, ed era stato presidente di Assoporti. "La nomina dell'avvocato Annalisa Tardino - ha sottolineato Salvini - risponde a tutti i requisiti come accaduto positivamente in tutte le altre Regioni d'Italia. Già mercoledì l'avvocato Tardino sarà in ufficio al lavoro: alle polemiche preferiamo i fatti".

Cosa fa l'Autorità del sistema portuale

Il compito dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale è quello di gestire e coordinare i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela. L'incarico di vertice "consentirà di garantire la piena operatività e lo sviluppo dell'Autorità, in continuità con le politiche nazionali di rilancio del sistema portuale e logistico”, ha precisato in una nota il dicastero. Il Mit ha poi ribadito “il proprio impegno a sostenere la crescita dei principali scali della Sicilia occidentale e conferma la centralità del porto di Palermo nel sistema infrastrutturale e marittimo nazionale".