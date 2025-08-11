Valle d'Aosta, referendum conferma nuova legge elettorale regionale

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Valle d'Aosta, al referendum vince il sì: confermata nuova legge elettorale regionale

Politica
©Ansa

La scelta era se votare alle prossime elezioni regionali con tre preferenze oppure se tornare alla preferenza unica. Il risultato è stato in bilico fino all'ultimo ma alla fine dello spoglio ha vinto il sì, sostenuto da autonomisti-progressisti, con il 52,14%. Bassa l’affluenza: ha votato il 16,04% degli aventi diritto

ascolta articolo

In Valle d'Aosta il referendum ha confermato la nuova legge elettorale regionale, che introduce le tre preferenze al posto dell'attuale preferenza unica. Il risultato è stato in bilico fino all'ultimo ma alla fine dello spoglio ha vinto il sì, sostenuto da autonomisti-progressisti. Bassa l’affluenza.

Il risultato del referendum in Valle d'Aosta

La scelta era se votare alle prossime elezioni regionali con tre preferenze oppure se tornare alla preferenza unica. Il risultato del referendum è stato in bilico fino all'ultimo. Alla fine dello spoglio il 52,14% dei votanti si è espresso a favore della nuova legge elettorale e delle tre preferenze, mentre il 47,86% si è detto contrario. Ad Aosta ha vinto il No con il 56,5%.

La legge elettorale regionale

Il referendum confermativo - per il quale non era previsto un quorum - riguardava la legge “Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)”, approvata nel febbraio scorso dall'Assemblea valdostana. L'attuale maggioranza, formata da autonomisti e Pd, ha invitato gli elettori a votare a favore della nuova legge. Lega e Forza Italia hanno invece lasciato libertà di scelta. Contrari Fratelli d'Italia e la sinistra ambientalista.

L’affluenza

Alle urne erano chiamati 105.054 elettori, distribuiti in 74 comuni e 150 sezioni. Bassa l’affluenza: ha votato il 16,04% degli aventi diritto, cioè 16.852 elettori. Le urne sono rimaste aperte domenica 10 agosto, fino alle 22, poi lo spoglio si è tenuto oggi 11 agosto. Il comune dove si è votato di più è Saint-Oyen, col 45,03%, quello dove si è votato di meno è Morgex (11,28%). Ad Aosta ha votato il 14,47%.

Un momento del voto per le elezioni amministrative nel seggio in Piazza del Collegio Romano, Roma, 05 giugno 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

Vedi anche

Voto ai sedicenni, a che punto sono le proposte di riforma in Italia?

Arcigay: “Prima volta ai seggi per cognome”

Riguardo al referendum, l’Arcigay Valle d'Aosta Queer ha diffuso una nota in cui ha spiegato: "Il 10 agosto 2025 è una data per i libri di storia del movimento Lgbtqia+ italiano. Si è svolta, infatti, la prima votazione con le file ai seggi divise per iniziale del cognome anziché per genere, nella storia repubblicana. È avvenuto in Valle d'Aosta in occasione del referendum confermativo per la legge elettorale regionale della Valle d'Aosta nel quale per la prima volta è stato applicato il DL 72/25". Nella nota si legge ancora: "A tutti i seggi della regione alpina sono stati forniti i registri divisi alfabeticamente, dalla A alla L e dalla M alla Z, invece che per generi binari M e F. Questa è una grande vittoria che favorisce l'inclusione e garantisce la libertà di esercitare il proprio diritto di voto a tuttə, senza obbligare le persone trans* senza documenti rettificati a fare coming out forzati e trovarsi in situazioni di disagio profondo, che in precedenza le portavano a non andare a votare".

Vedi anche

Usa, capo Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/30
Lifestyle

Valle d’Aosta, tra gli chalet e i relais più esclusivi

Immerse nel Parco Nazionale del Gran Paradiso o affacciate sulla cima del Monte Bianco. Ma anche posizionate sulle piste di La Thuile, a 2.000 metri di altitudine, o circondate dai boschi con vista sul ghiacciaio del Rutor. Questa settimana siamo andati alla scoperta delle strutture più esclusive della Valle d'Aosta: vecchie case di montagna trasformate in resort di lusso e mansion da sogno per una vacanza sulla neve di inizio marzo a cura di Costanza Ruggeri

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Valle d'Aosta, referendum conferma nuova legge elettorale regionale

Politica

La scelta era se votare alle prossime elezioni regionali con tre preferenze oppure se tornare...

Referendum in Valle d'Aosta

Parlamento, ecco i politici più presenti e quelli più assenteisti

Politica

Con la chiusura del Parlamento per le vacanze estive di agosto, si tirano le somme sulle presenze...

Camera e Senato

Regionali in Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre 2025

Politica

Lo rende noto il vice presidente della giunta regionale, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il...

Tiktoker in Consiglio regionale, Calenda espelle consigliere campano

Politica

Il segretario di Azione ha annunciato l’espulsione immediata dal partito del consigliere...

Regionali, Giani candidato del Centrosinistra

Politica

"Accolgo con soddisfazione l'esito della consultazione del Movimento 5 Stelle" ha commentato il...

Politica: I più letti