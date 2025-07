Voto ai sedicenni, a che punto sono le proposte di riforma in Italia? Cosa sapere

In Italia il diritto di voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione che dispone: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Il voto ai sedicenni è attualmente oggetto di una proposta di legge a prima firma della vicepresidente M5s Chiara Appendino, deputata ex sindaca di Torino che il 7 ottobre 2024 ha presentato alla Camera un testo in tal senso, con l'obiettivo di combattere il sempre più crescente astensionismo alle urne. La proposta giace però in Commissione e non si intravvedono segnali di un possibile sbocco positivo. L'ultimo intervento normativo sull’età degli elettori è del 2021, con l'abbassamento da 25 anni a 18 dell'elettorato attivo per il Senato, equiparandolo a quello della Camera dei deputati