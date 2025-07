Camera, ok fiducia a dl ex Ilva. Sindaco Taranto revoca dimissioni

Arriva il dietrofront di Piero Bitetti che si era dimesso dalla carica di primo cittadino lunedì. Oggi partecipa, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla riunione sull’accordo di programma per l’ex Ilva: "Non posso pensare che si discuta della nostra città e nessuno ci sia a rappresentarla"

La Camera ha approvato - con 178 voti a favore - la fiducia al decreto ex Ilva che stanzia fondi e traccia il percorso normativo per il rilancio del polo siderurgico. I contrari sono stati 107 e gli astenuti quattro. Intanto, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha revocato le dimissioni e oggi sarà al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la riunione sull’accordo di programma per l’ex Ilva. "Non posso pensare che si discuta della nostra città e nessuno ci sia a rappresentarla", ha detto il primo cittadino della città jonica all’Adnkronos, sottolineando che le dimissioni non avevano origine da "questioni politiche" o "di fughe", ma volevano "testimoniare un gesto eclatante, perché il linguaggio delle intimidazioni e delle offese non deve prevalere".