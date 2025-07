Ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti si è dimesso

Il sindaco, in particolare, si è dimesso dopo le contestazioni ricevute proprio in queste ore nel corso dell'assemblea con le associazioni ambientaliste sulla questione dell'ex Ilva

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha deciso di dimettersi questa sera a poco meno di due mesi dalla sua elezione. Motivo delle dimissioni, "con effetto immediato", alcuni "motivi di inagibilità politica", così come scritto dal primo cittadino nella lettera di dimissioni depositata all'Ufficio Protocollo. Il sindaco, in particolare, si è dimesso dopo le contestazioni ricevute proprio in queste ore nel corso dell'assemblea con le associazioni ambientaliste sulla questione dell'ex Ilva. I partecipanti hanno di fatto occupato Palazzo di Città impedendo al sindaco di uscire. L'incontro si è tenuto in vista del Consiglio comunale monotematico del 30 luglio chiamato a discutere dell'accordo sulla decarbonizzazione proposto dal governo e del vertice al Mimit del 31 luglio sullo stesso accordo interistituzionale che dovrà recepire le indicazioni degli enti locali.