Ex Ilva, verso l’accordo sui tre forni. Sindaco Taranto assente

Introduzione

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro dell'ex Ilva e per la città di Taranto. Dopo l'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il governo punta a blindare l'accordo di programma interistituzionale per la riconversione dell'acciaieria. Sempre nella giornata di domani, 31 luglio, è atteso il voto di fiducia alla Camera sul decreto che stanzia fondi e traccia il percorso normativo per il rilancio del polo siderurgico. Sull'intesa pesa tuttavia l'assenza del Comune salentino.