Meloni: "Buoni rapporti con Usa anche quando in disaccordo"

La premier nel suo intervento a Villa Taverna in occasione della festa dell'Indipendenza Usa: "Italia e Stati Uniti oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua" e questo "è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l'unità la compattezza dell'Occidente"

I rapporti tra Italia e Usa? Sono all'insegna della "lealtà, del rispetto reciproco" e "della consapevolezza che la forza dell'uno è quella dell'altro". A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Villa Taverna, in vista della festa dell'Indipendenza Usa - che si celebrerà il 4 luglio-. La "compattezza dell'Occidente" che questo buon rapporto può agevolare è "un bene", "a maggior ragione anche quando il nostro punto di vista non dovesse essere coincidente", ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Meloni: "Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano stessa lingua"

Poi la premier ha ricordato che "Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l'unità la compattezza dell'occidente, imprescindibile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo". Italia e Stati Uniti "sono nazioni sorelle", ha sottolineato ancora la premier, precisando che, "con il presidente Donald Trump, abbiamo sempre ricordato questo legame straordinario e unico, un punto di partenza per rendere questo legame ancora più forte".

Ambasciatore Fertitta:"Adoro il nostro rapporto con l'Italia"

A sottolineare i forti legami tra Roma e Washington, anche l'ambasciatore americano nella Capitale, Tilman Fertitta: "Adoro il nostro rapporto con l'Italia. Il rapporto con Meloni, Tajani e Salvini è davvero fantastico. Li ho conosciuti tutti molto bene ed è semplicemente incredibile quanto i nostri Paesi siano intrecciati e quanto lavoriamo insieme e ci sosteniamo a vicenda". "L'Italia può sempre contare sugli Stati Uniti - ha aggiunto - e gli Stati Uniti possono sempre contare sull'Italia".