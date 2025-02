Elezione giudici Consulta, verso fumata bianca nel voto in Parlamento

È in programma oggi una nuova votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione dei giudici costituzionali . Da tempo è costante il pressing del Quirinale affinché Camera e Senato eleggano quattro componenti che impediscono alla Consulta di riunire il plenum. E in base a quanto filtrato nelle ultime, si va verso la fumata bianca: dopo le ultime trattative la quadra tra i partiti si sarebbe trovata attorno ai nomi di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Alessandra Sandulli. Le votazioni - per l'elezione occorrono sempre i 3/5 dei componenti - iniziano alle 9.30. Dalle 9 è invece in corso una riunione congiunta dei gruppi parlamentari del Pd presso la Sala Berlinguer.

Il confronto tra Meloni, Schlein e Conte

La vigilia della nuova votazione del Parlamento in seduta comune è stata segnata da confronti fra i leader del centrodestra e contatti fitti fra maggioranza e opposizione, con Giorgia Meloni che avrebbe parlato direttamente con la leader dem Elly Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L’intesa sembra vicina, e molti si aspettano il via libera definitivo da Palazzo Chigi. Tuttavia alla vigilia la trattativa non sembrava ancora essere ancora chiusa, con responsabilità scaricate anche fra alleati. In un clima non proprio disteso, nella maggioranza c'è chi le attribuisce a Forza Italia e chi invece alla Lega. Il partito di Matteo Salvini "avrebbe posto problemi su più di un nome", sostiene una fonte vicina al dossier. La Lega, precisano fonti del partito, "è determinata a trovare una intesa, come sempre, senza rigidità o veti".

Il voto tra i dossier aperti

La partita dell’elezione dei giudici mancanti della Consulta è considerata, ai piani alti del governo, da chiudere il prima possibile. Sono infatti diversi i fronti aperti per l’esecutivo, a partire dal dossier Albania. La premier Meloni ha garantito che i centri "funzioneranno" e vuole dare un segnale immediato, in attesa di due snodi cruciali: la pronuncia della Corte di giustizia Ue sui Paesi sicuri e la nuova direttiva europea rimpatri. L'esecutivo sta esplorando la possibilità di rendere essenzialmente i Cpr le strutture per migranti in Albania, dove per ora è prevista solo in via residuale la funzione di centro di permanenza per il rimpatrio. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di "soluzioni in grado di superare gli ostacoli sinora incontrati, consentire la piena funzionalità e sviluppare le notevoli potenzialità di utilizzo delle strutture in Albania che fanno parte di un impianto polivalente".