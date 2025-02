Centri migranti Albania, Meloni pensa a trasformarli in Cpr. Polemica

La mancata convalida dei giudici per i trasferimenti dei richiedenti asilo ha lasciato le strutture di Gjder e di Shengjin inutilizzate. La premier non intende fare passi indietro: si sta pensando di farle diventare centri per il rimpatrio, dove ospitare di fatto gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione. Durissimi i partiti di minoranza

Rilanciare i centri in Albania, finora rimasti vuoti, senza fare passi indietro. La premier Giorgia Meloni da giorni assicura che non è intenzionata a mollare, nonostante le decisioni dei magistrati sui richiedenti asilo finora abbiano azzoppato il progetto dell'esecutivo: i trasferimenti in Albania non sono mai stati convalidati , lasciando di fatto le strutture di Gjder e di Shengjin inutilizzate. Per ora non è però chiaro come si potrebbe aggirare il problema: "Valutazioni in corso, solo ipotesi. Al momento c'è un lavoro di ricognizione", spiegano dal governo. Una delle proposte più quotate è quella di convertire le due strutture in centri di permanenza per i rimpatri. Si discute anche sulla possibilità o meno di intervenire prima dell'udienza sul tema fissata dalla Corte di giustizia della Ue (prevista il 25 febbraio, la sentenza è attesa dopo un mese). Forza Italia vuole aspettare, ma anche altre voci sono caute. "Bisogna attendere la sentenza della Corte Ue e le pronunce della Cassazione rispetto alle impugnative dei provvedimenti dei giudici di merito", ha detto a Sky TG24 il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Per ora si naviga dunque a vista.

La trasformazioni in Centri per il rimpatrio

Se i centri per migranti di Gjder e di Shengjin fossero trasformati in Cpr, lì non verrebbero più trasferiti i richiedenti asilo caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, in attesa delle procedure di frontiera accelerate, ma le strutture diventerebbero di fatto centri per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione. Si eviterebbe così il passaggio dai giudici per la convalida del trattenimento nelle strutture - negato in tre occasioni - che è invece obbligatorio nel caso di richiedenti asilo. Uno dei problemi sul tavolo sarebbe rappresentato però dalla necessità di rivedere il Protocollo con Tirana, con relativo nuovo passaggio in Parlamento che comunque allungherebbe i tempi per rendere operative le novità.

L'ipotesi di "piccole isole deserte"

Ci sarebbero inoltre altre idee in valutazione, tra cui quella, spiega una fonte vicina al dossier, di costruire nuovi Cpr anche in Italia, in posti inaccessibili, "tipo piccole isole deserte...". Ma al momento non sarebbe questo l'orientamento prevalente per l'esecutivo.