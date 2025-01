Governo Meloni, oggi Cdm. Polemiche per casi Santanchè e Almasri

Questo pomeriggio, alle 17.15, a Palazzo Chigi è in programma il Consiglio dei ministri. Ieri la premier ha ricevuto gli alleati di maggioranza per un vertice di coalizione. Sul tavolo dell’esecutivo il caso Visibilia in cui è coinvolta la ministra del Turismo, l'elezione dei quattro giudici costituzionali ancora in stallo e la vicenda del comandante libico accusato di crimini contro l’umanità, arrestato a Torino, rilasciato e accompagnato in Libia con un volo di Stato ascolta articolo

Il Consiglio dei ministri si riunisce questo pomeriggio alle 17.15. Diversi i temi che verranno affrontati a Palazzo Chigi, in un momento in cui il governo Meloni è alle prese con i casi Visibilia, in cui è coinvolta la ministra Santanchè, l'elezione dei quattro giudici costituzionali e la vicenda Almasri. Ieri la presidente del Consiglio ha ricevuto gli alleati di maggioranza per un vertice di coalizione, dove almeno ufficialmente si sarebbe parlato di Consulta e non delle vicende giudiziarie del ministro del Turismo né della sua delicata posizione all'interno dell'esecutivo, che viene data sempre più in bilico.

L'ordine del giorno del Cdm Il Cdm esaminerà il seguente ordine del giorno: Schema di disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023 (Affari esteri e cooperazione internazionale); - Schema di decreto legislativo: Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 - Esame definitivo (Difesa); - Leggi regionali; - Varie ed eventuali.

Il caso Visibilia Intanto il caso Daniela Santanchè continua ad aleggiare sull'esecutivo. L'orientamento di Meloni sarebbe quello di prendere tempo: ancora qualche giorno, prima di decidere del destino dell'imprenditrice (e ministra) rinviata a giudizio nell'ambito dell'indagine sui conti di Visbilia Editore. Santanchè continua a dirsi tranquilla e concentrata sul lavoro. Oggi dovrebbe partecipare al Consiglio dei ministri. Il suo staff smentisce l'indiscrezione di un pranzo al Senato con il Presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa.

Il rebus Consulta L'elezione dei quattro nuovi giudici è ancora in stallo. Fonti di maggioranza sottolineano come la palla ora sia nelle mani delle opposizioni. Si ipotizza che qualcosa si possa sbloccare il 30 gennaio, il giorno in cui si terrà una nuova seduta comune del Parlamento per la nomina dei giudici costituzionali.

La vicenda Almasri A tenere banco è anche la vicenda di Njeem Osama Almasri Habish, comandante libico della polizia giudiziaria accusato di crimini contro l'umanità. Le opposizioni hanno chiamato Meloni in Aula a chiarire come sia possibile che l'uomo, ricercato dalla Corte penale internazionale, dopo essere stato arrestato a Torino, sia stato rilasciato e accompagnato in Libia con un volo di Stato. Sul caso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi terrà un'informativa parlamentare la prossima settimana.