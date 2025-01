Caso Almasri, la prossima settimana informativa di Piantedosi in Aula

Il caso

"Anche prescindendo da ogni valutazione di carattere tecnico-giuridico - si legge nell'interrogazione - in merito alla decisione assunta dalla Corte d'Appello di Roma, destano sconcerto e grave preoccupazione le decisioni successive ad essa e, in particolare, la decisione di procedere immediatamente al rimpatrio dell'arrestato, così vanificando ogni possibilità di rispettare e dare esecuzione a quanto richiesto dalla Corte penale internazionale; destano altresì sconcerto, se confermate, le modalità con cui il rimpatrio è avvenuto; appare in particolare gravissimo - per la serietà delle accuse e per la rilevanza dell'obbligo internazionale, gravante sull'Italia, di dare esecuzione alle richieste della Corte Penale Internazionale - che non si sia ritenuto di trattenere in ogni caso Najeem Osema Almasri Habish in Italia, onde favorirne la successiva consegna alla Corte nel rispetto delle procedure all'uopo previste; tutto al contrario, fermo restando il doveroso rispetto dell'ordine di scarcerazione, di favorirne, agevolarne e - ciò che è peggio - direttamente determinarne il rientro in Libia, così definitivamente sottraendolo alla giustizia internazionale". "Si chiede di sapere - conclude l'interrogazione - se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa, quale ricostruzione dei fatti sia in grado di fornire e quale sia stata la motivazione che ha condotto alla decisione di procedere all'immediato rimpatrio di Najeem Osema Almasri Habish".