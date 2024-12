Manovra, aumento rimborsi spese per ministri: fino a 2.500 per viaggi

Nel mezzo delle polemiche, la premier Giorgia Meloni ha chiesto di ritirare l’emendamento alla Manovra che aumentava gli stipendi dei membri del governo che non sono anche parlamentari. In realtà, però, la misura non è stata cancellata del tutto: nella riformulazione dei relatori di maggioranza, concordata con il governo, c’è la possibilità di nuovi rimborsi spese per i viaggi, per un totale di circa 2.500 euro. Resta poi nel testo quella che è stata nominata norma “anti Renzi”: vieta ai componenti dell’esecutivo di ricevere somme da Paesi extra Ue e lo consente, fino a 100 mila euro, soltanto per i parlamentari e i presidenti di Regione, previa autorizzazione.

La scelta del governo e le critiche delle opposizioni

Il via libera della commissione Bilancio al nuovo testo della norma su stipendi di ministri e sottosegretari non parlamentari è arrivato la sera del 17 dicembre. I rimborsi delle spese di trasferta per ministri e sottosegretari non eletti e non residenti a Roma riguardano il tragitto "da e per il domicilio o la residenza". E, a questo scopo, viene creato un fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dotato annualmente di 500 mila euro. La modifica però non è bastata a convincere e placare le opposizioni. Per Chiara Appendino (M5S) la riformulazione dell’emendamento è un "arrampicarsi sugli specchi". Per la vicepresidente a Cinque stelle, "è un'impronta indelebile del governo sulla legge di Bilancio e ne segna l'essenza: lontana dai problemi del Paese, concentrata sui privilegi di pochi. Nel bilancio dello Stato", è l’accusa della deputata, "da ora e per sempre, entra un fondo da 500 mila euro l'anno, che oggi può significare 2.500 euro in più al mese per gli attuali ministri non eletti, domani chissà". Mentre per la segretaria del Pd, Elly Schlein, "l’intenzione della maggioranza è di aumentare lo stipendio dei ministri di 7mila euro, mentre agli infermieri viene aumentato solo di 7 euro al mese". "Cosa ci state dicendo?", ha chiesto, "Per voi il lavoro dei ministri vale mille volte più di quello degli infermieri che si prendono cura degli italiani?".