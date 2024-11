Introduzione

Giovedì 28 novembre si è concluso l'esame degli emendamenti al "disegno di legge per la Sicurezza". Le Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato cominceranno a votarli dalla prossima settimana. Sono state dichiarate inammissibili molte delle proposte di modifica delle opposizioni. Il ddl Sicurezza è già stato approvato alla Camera a settembre e ora tocca a Palazzo Madama che dovrà licenziarlo in via definitiva. Ma sul provvedimento stanno arrivando numerose critiche. In particolare sulla norma ribattezzata “anti-Gandhi”, che prevede fino a due anni di carcere per i blocchi stradali in occasione di manifestazioni.