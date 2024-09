Introduzione

Il voto finale alla Camera slitta alla prossima settimana, ma a Montecitorio continua l’esame del provvedimento e degli emendamenti. Via libera al nuovo reato di "occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altri": la pena prevista è il carcere da due a sette anni. Approvata anche la norma cosiddetta "anti-Ghandi": chi blocca una strada o una ferrovia rischia il carcere fino a un mese, se nel farlo si è in più persone riunite si rischia la reclusione da sei mesi a due anni. Ok - fra le polemiche - all'articolo 15 del disegno di legge, che rende facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l'anno.