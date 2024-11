Ue, audizione Fitto: “Non rappresento un partito o Italia ma l’Europa"

A Bruxelles è l’ultimo giorno delle audizioni al Parlamento europeo per i 26 commissari europei proposti dalla presidente Ursula von der Leyen. Sono sei i vicepresidenti esecutivi in pectore impegnati nelle audizioni di oggi. Dal mattino si è cominciato con Raffaele Fitto e Kaja Kallas, poi Roxana Minzatu e Stephane Sejourné, fino a Henna Virkkunen e Teresa Ribera. L’italiano Raffaele Fitto, ha esordito dicendo: “Cinque anni fa ero seduto tra di voi, ricordo il mio viaggio politico, dal locale al nazionale a Bruxelles: ho sempre lavorato per un'Europa più forte. È un onore per me e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza al servizio della Commissione. È un onore che il mio governo mi abbia indicato. Non sono qui per rappresentare un partito politico o uno Stato membro, ma per il mio impegno per l’Europa".