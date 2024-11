Usa 2024, Meloni si congratula con Trump. Salvini: "Vince buonsenso"

In attesa della conferma della vittoria del candidato repubblicano alla Casa Bianca, arrivano le prime reazioni da parte del mondo politico italiano. Il leader della Lega augura “buon lavoro” a Trump e la premier parla di rafforzamento del “legame Italia-Usa”. Negativo il commento del segretario di +Europa, Riccardo Magi: “Una sciagura” ascolta articolo

Donald Trump verso la Casa Bianca. Il candidato repubblicano nel suo discorso della vittoria al Convention center di Palm Beach ha detto di essere il “47esimo presidente” degli Stati Uniti. "Questa è una magnifica vittoria - ha aggiunto - che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia". In Italia tra i primi a congratularsi è il vice premier Matteo Salvini che ha sottolineato come a vincere negli Usa siano stati “buonsenso, passione e futuro”. "Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici - ha scritto su instagram il leader della Lega - Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump". (ELEZIONI USA 2024 - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Meloni: “Rafforzeremo legame Italia-Usa” La premier Giorgia Meloni su X ha parlato del legame strategico tra Italia e Usa. "A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni "sorelle", legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente".

Tajani: "Lavoreremo bene con l'amministrazione Trump" A Sky TG24 anche il commento dell'altro vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'elezione di Donald Trump, ha detto, "darà stabilità agli Usa, un nostro grande partner. Siamo al lavoro già da ora per rinforzare il legame solidissimo con gli Usa. Le relazioni transatlantiche sono la priorità del governo insieme ai rapporti con l'Ue. Lavoreremo con l'amministrazione Trump, credo che si potrà discutere di molte questioni, la Nato è una priorità". E ha aggiunto: "Io non vedo problemi per l'elezione di Trump, anzi credo che lui abbia una naturale simpatia per l'Italia" e "come abbiamo lavorato bene" con le precedenti amministrazioni "sono convinto che lavoreremo bene con la nuova amministrazione" del tycoon. leggi anche Elezioni Usa, il discorso di Trump: "Sarà l'età dell'oro dell'America"

Magi (+Europa): “Trump una sciagura” Contraria alla vittoria del candidato repubblicano invece la reazione del segretario di +Europa, Riccardo Magi. "La vittoria di Trump è a tutti gli effetti una sciagura per i diritti, per lo stato di diritto, per le minoranze, per la libertà, per la lotta al cambiamento climatico. Ma soprattutto - ha spiegato - rischia di essere una sciagura per l’Europa, che potrebbe trovarsi da sola a dover affrontare l’invasione di Putin in Ucraina, la questione mediorientale, il surriscaldamento globale, una crisi industriale senza precedenti, la conversione ecologica, la competizione cinese. È in questo momento che si sente la mancanza di una vera integrazione politica europea, che renda l’Ue un vero attore globale. È il momento della verità: o l’Europa diventa una vera Unione o precipiterà all’indietro". vedi anche Melania Trump, fotostoria della First Lady

Renzi: "Politica faccia riflessioni" Sui social arriva anche il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Donald Trump ha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47 Presidente degli Stati Uniti. Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l'onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l'Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al Presidente eletto Trump e grazie al Presidente Biden per il lavoro di questi anni". leggi anche Trump verso la vittoria, le reazioni dei leader mondiali e politici

Calenda: "Se Ue vuole esistere con Trump faccia salto di qualità" Alle elezioni in Usa Carlo Calenda dedica un lungo post sui social. "L'Europa, adesso. L'elezione di Trump conferma tante cose che purtroppo già sapevamo sulla politica di questo decennio: paura e rabbia come principale meccanismo di voto; noncuranza verso l'etica pubblica e trionfo dei conflitti di interesse; politica come capacità di intrattenere ed essere "star" prima che statisti; irrilevanza sostanziale dei risultati di governo. Si vota sulla base della propria corrispondenza identitaria ed è spesso un'identità costruita contro "l'altro". Tutto ciò nasce da una crisi lunga dell'Occidente innescata da parole d'ordine come globalizzazione, innovazione, multiculturalismo, diventate politiche ideologiche mal gestite da liberali e progressisti. Ora l'Occidente vive la sua ora più buia. Separato, indebolito e incapace di ricostruire una leadership fondata sui valori che ne avevano fatto il punto di riferimento di chi desiderava vivere in un sistema libero e giusto".

Mulè: "Valori che ci uniscono con Usa rilanciano obiettivi comuni" "Gli Stati Uniti d'America hanno scelto Donald Trump come loro Presidente". Lo afferma il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che aggiunge: "Nei confronti di un alleato storico dell'Italia e verso la decisione democratica del popolo americano dobbiamo rispetto: i valori che ci uniscono saranno quelli che rilanceranno gli obiettivi comuni. A cominciare dalla pace e fino alla grandi sfide dell'economia". Potrebbe interessarti Make America Great Again, ecco com’è nato lo slogan di Donald Trump

Gentiloni: "Ue sia più forte e unita" Il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, ha commentato su X i risultati elettorali."L'America ha scelto Trump. Ora molto dipenderà dall'Europa: deve essere più unita e più forte".

Ciriani, ha trionfato la democrazia Su facebook il commento di Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. "L'America ha votato, la democrazia ha trionfato, Donald Trump ha vinto. Congratulazioni e buon lavoro al 47esimo Presidente americano. I rapporti e l'alleanza tra Italia e Stati Uniti sono sempre stati solidi e preziosi e da oggi lo saranno ancora di più".

Casellati: "Italia pronta a collaborare" La ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, sui social si è congratulata con Donald Trump per questa "importante vittoria". "L'Italia è al fianco degli Stati Uniti e pronta a collaborare con la nuova amministrazione nell'insegna del rapporto transatlantico e dei nostri comuni valori. Buon lavoro presidente!".

