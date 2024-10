Un guasto tecnico alla cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione ha paralizzato le stazioni di Roma Termini e Tiburtina, causando disagi a migliaia di passeggeri in tutta Italia. Il ministro dei Trasporti: "Ho chiesto i nomi di chi ha sbagliato". Pd-M5s e Av chiedono un'informativa urgente in aula. Fit-Cisl: "Rfi internalizzi le attività strategiche". Rfi: "Valutiamo responsabilità, prenderemo provvedimenti" ascolta articolo

Il guasto tecnico alla cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione ha paralizzato le stazioni di Roma Termini e Tiburtina, causando disagi a migliaia di passeggeri in tutta Italia, con ritardi e cancellazioni di treni, e sollevando interrogativi sulla gestione della rete ferroviaria. Nel corso della mattinata, le opposizioni hanno chiesto in ordine sparso le dimissioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Hanno inoltre sollecitato il leader della Lega a riferire immediatamente in Aula, per chiarire le cause del guasto e fornire spiegazioni sulle responsabilità della gestione delle infrastrutture ferroviarie. Nel pomeriggio Salvini, parlando coi giornalisti a margine dell'Aula della Camera, ha spiegato che a creare il caos è stato un "errore di una ditta privata" che "stanotte ha piantato un chiodo su un cavo". Il leader della Lega ha aggiunto: "Il tempo di reazione di fronte a questo errore non è stato all'altezza che la seconda potenza industriale d'Europa deve avere. Il privato ne risponderà".

Il ministro dei Trasporti: "Ho chiesto i nomi di chi ha lavorato male" Su quanto è successo "ci stanno lavorando gli ingegneri - ha aggiunto Salvini -, perché non è possibile investire miliardi di euro per comprare nuove carrozze, i nuovi treni pendolari, gli intercity, l'Alta velocità, la Tav, il Brennero e tutto il resto ma se uno alle 3 di notte, a Roma, pianta il chiodo nel posto sbagliato tu rovini la giornata di lavoro a migliaia di persone". Poi ha aggiunto: "Non è possibile che un errore di un privato possa fermare mezza Italia" sottolineando di aver "chiesto nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Quando ci sarà questa conclusione lo saprete". Il ministro ha chiarito: "Ho chiesto che emergano le responsabilità" e chi ha sbagliato "dovrà risponderne". leggi anche Trenitalia, stop al check-in per i biglietti regionali: cosa cambia

"Sono due anni che chiedono le mie dimissioni" Rispondendo alla domanda sulla richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni, Salvini ha detto che "è da due anni che chiedono le mie dimissioni perché respiro, perché esisto, perchè mi alzo la mattina... per carità, fanno il loro mestiere e non commento". Poi il leader della Lega ha affermato: "Il mio dovere è garantire la mobilità quindi è dall'alba di oggi che il mio telefonino è operativo h 24, immaginatevi da stamattina che bella giornata si è preparata...". leggi anche Vittoria ultradestra in Austria: botta e risposta tra Tajani e Salvini

Pd-M5s-Avs: "Informativa urgente di Salvini sul caos ferroviario" Il Pd, M5s e Avs hanno chiesto in Aula alla Camera una informativa urgente del ministro Salvini sul caos nel sistema ferroviario. In apertura di Seduta Andrea Casu del Pd, ha sottolineato "le conseguente drammatiche, dal Brennero alla Sicilia" del guasto a Roma, con " utenti abbandonati senza informazioni", con "le immagini che hanno fatto il giro del Mondo", "il problema è un ministro che non risponde non solo sull'episodio di oggi ma su quanto accade tutti i giorni". "Il ministro deve spiegare cosa intende fare il governo" davanti ai quotidiani inconvenienti e disagi. Ci dica nel dettaglio quello che sta facendo e non cerchi il capro espiatorio di un singolo incidente" Agostino Santillo di M5s ha parlato di "caos, con immagini da quarto mondo". "Salvini vuole attribuire la colpa a un chiodo, ma l'unico chiodo colpevole è quello fisso che ha lui per il Ponte sullo Stretto. Salvini pensa a una astronave e non sa fare funzionare una bicicletta". "Gli chiediamo una riflessione affinché lasci per manifesta incapacità", ha concluso. Critiche e richiesta di una informativa in Aula anche da Marco Grimaldi di Avs: "Vogliamo che il ministro ci metta la faccia, al posto di pensare a Pontida ci metta la faccia e riferisca sulla sua gestione". leggi anche Open Arms, le parti civili chiedono a Salvini più di un milione

La richiesta della Lega: "Rfi e Trenitalia riferiscano in Commissione" I deputati della Lega in Commissione Trasporti, tra cui Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto, hanno chiesto che i vertici di Rfi e Trenitalia vengano convocati per fornire spiegazioni dettagliate sull’incidente. Secondo la Lega, è fondamentale chiarire se il guasto sia stato causato da errori di un’impresa privata, distinguendo eventuali responsabilità dall'impegno del ministro Matteo Salvini nel rinnovare le infrastrutture ferroviarie italiane, che necessitano di investimenti per essere modernizzate. leggi anche Processo Open Arms, vertice Lega. Salvini: "Tentato attacco a governo"

Fit-Cisl: "Internalizzare le attività strategiche e rafforzare le assunzioni" Anche il sindacato Fit-Cisl è intervenuto sulla questione, sottolineando come episodi di questo tipo confermino l’inadeguatezza del modello di manutenzione attualmente in uso. In una nota, il sindacato ha ribadito la necessità di procedere con nuove assunzioni e di internalizzare le attività manutentive, specialmente negli impianti strategici. La Fit-Cisl ha inoltre espresso la propria contrarietà alla privatizzazione del servizio ferroviario, sostenendo che un modello integrato come quello attuale sia la chiave per garantire efficienza e miglioramento continuo. approfondimento Galleria del San Gottardo, riapertura completa del tunnel: cosa sapere

Rfi: "Valutiamo responsabilità, prenderemo provvedimenti" In serata, Rfi ha diffuso una nota in cui comunica che "sono in corso di scrupolosa valutazione tutti gli avvenimenti per l'individuazione precisa delle responsabilità". L'azienda della rete specifica che "è intenzione di Rfi prendere provvedimenti - anche di tipo contrattuale - nei confronti di tutti i soggetti che hanno commesso errori o non sono stati all'altezza della situazione".

leggi anche Treno deragliato a Pioltello, pm chiede oltre 8 anni per ex ad di Rfi