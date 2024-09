Trenitalia dal 21 settembre elimina il check-in online per i biglietti digitali regionali. Cosa cambia per i viaggiatori? Come avviene la validazione automatica del biglietto? Quali sono i vantaggi e le novità? Maria Giaconia, Direttrice Business Regionale, ai microfoni di Sky TG24, ha risposto ai dubbi più comuni

Dal 21 settembre non sarà più necessario effettuare il check-in per i biglietti digitali dei treni regionali di Trenitalia . Il biglietto si convaliderà automaticamente all'orario di partenza del treno, rendendo più semplice e immediato il processo per i viaggiatori. Ma come funziona questo nuovo servizio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi e cosa cambia per chi viaggia? Maria Giaconia, Direttrice Business Regionale di Trenitalia, ha risposto a tutti i dubbi ai microfoni di Sky TG24.

Come avviene la validazione automatica del biglietto?



Dal 21 settembre chi acquisterà un biglietto digitale regionale vedrà un cambiamento nelle funzioni disponibili nell’area dedicata “I miei viaggi” o sull’Sms ricevuto al momento dell’acquisto. Ora, infatti, sono presenti due tasti: ‘Check-in’ e ‘Gestisci’. Dal 21 settembre ci sarà solo il tasto ‘Gestisci’. Il check-in continuerà a esserci, ma sarà automatico grazie agli sviluppi tecnologici che ci hanno permesso di gestirlo in autonomia.



Le modalità per cambiare la data o l’orario del viaggio rimangono le stesse?



Sì, con il tasto ‘Gestisci’, il viaggiatore potrà comunque modificare il viaggio tutte le volte che desidera. La data del viaggio si potrà cambiare fino alle 23.59 del giorno precedente, e l’orario si potrà modificare fino a un minuto prima della partenza del treno.



Vantaggi e svantaggi dello stop al check-in digitale?



Non ci sono svantaggi. I vantaggi, invece, sono molti: il viaggiatore mantiene la flessibilità di cambiare il biglietto tutte le volte che vuole, con la comodità di poterlo fare da casa anche per amici e familiari. Chi acquista il biglietto digitale, inoltre, ha tutte le informazioni necessarie per il viaggio che ha selezionato. Il biglietto digitale rappresenta anche un passo importante verso la sostenibilità, perché riduciamo l’uso della carta.



Rimane la possibilità di acquistare il biglietto cartaceo?



Sì, per chi lo desidera il biglietto cartaceo rimane disponibile. Tuttavia, il biglietto cartaceo dovrà essere ancora validato in stazione. Questo perché, se non validato, rimane riutilizzabile. In futuro, vorremmo introdurre la possibilità di ottenere il biglietto digitale anche nelle biglietterie. Chi preferisce, potrà comunque continuare a richiedere il biglietto cartaceo per comodità, oppure optare per il biglietto digitale, beneficiando di tutti i suoi vantaggi.



Cosa cambia per chi acquista il biglietto in altri punti vendita?



Anche i biglietti acquistati in forma cartacea presso punti vendita diversi dalle biglietterie devono essere convalidati. In prospettiva, vogliamo introdurre la possibilità di richiedere il biglietto digitale anche in questi punti vendita, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più flessibile.



Perché è stata introdotta questa novità? Il malcontento dei passeggeri ha influito?



Sicuramente prestiamo molta attenzione alle segnalazioni dei nostri viaggiatori. Questo cambiamento nasce da una duplice esigenza: da un lato, l’evoluzione tecnologica che avevamo già previsto; dall’altro, il feedback ricevuto dai passeggeri che trovavano scomodo doversi ricordare di effettuare il check-in. Questo è stato il terzo step di un progetto più ampio con protagonista il passaggio dal biglietto elettronico al biglietto digitale. Inizialmente (ad agosto 2023) avevamo introdotto il biglietto digitale con la funzione ‘Gestisci’ per poter cambiare il proprio viaggio, insieme al check-in manuale digitale. Poi abbiamo implementato la possibilità di farlo attraverso il capotreno per chi avesse difficoltà. Ora arriviamo alla fase in cui il check-in è completamente automatico, semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio. Abbiamo voluto introdurre subito la comodità di poter acquistare il biglietto online anche per parenti e amici, e soprattutto la possibilità di avere a portata di mano tutte le informazioni del viaggio, ma il dover ricordare di fare il check-in, pur essendo un'operazione semplice, risultava comunque scomodo per molti.



Cosa cambia rispetto al sistema pre-biglietto digitale?



Prima dell’introduzione del biglietto digitale, esisteva il biglietto elettronico che permetteva di viaggiare su uno dei treni disponibili in una fascia di quattro ore. Questo offriva meno flessibilità e non ci permetteva di offrire un servizio di assistenza clienti avanzato. Con il biglietto digitale, i viaggiatori possono scegliere uno specifico treno e mantenere comunque la possibilità di cambiare il biglietto.



Altre modalità di acquisto?



Recentemente abbiamo introdotto un nuovo sistema chiamato Tap&Tap, che consente di acquistare i biglietti regionali tramite pagamento contactless con carta di credito. Al momento è un progetto pilota su alcune tratte regionali del Veneto e su diverse tratte aeroportuali, ma contiamo di estenderlo a tutti i treni regionali in futuro. L'obiettivo è sfruttare la digitalizzazione per rendere più facile e accessibile la scelta del trasporto pubblico. La rete dei treni regionali è vasta, con 6.000 treni e 1.700 stazioni, quindi semplificare questo processo è un’operazione complessa.