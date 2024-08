Treni e cantieri, ecco quando il viaggio è a rischio

L’agosto sui binari potrà rivelarsi al rallentatore per molti passeggeri in partenza e rientro dalle vacanze e per chi va in treno al lavoro. Fino a due ore in più per Milano-Bologna con il Frecciarossa, fino a due ore e mezza dal capoluogo lombardo a Venezia e tempi più lunghi anche per il Roma-Firenze. Il motivo? Lavori ordinari e straordinari sulle linee ferroviarie, in parte per ammodernare la rete coi fondi del Pnrr.