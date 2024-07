Treni in ritardo sull’Alta velocità Roma-Napoli, cosa succede

Secondo quanto riferito dal sito di Rfi, la Rete ferroviaria italiana, la circolazione ha iniziato a rallentare poco prima delle 16. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura

Circolazione fortemente rallentata sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, in direzione sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni. I tecnici Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.