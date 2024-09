Elezioni provinciali 2024, i risultati e i presidenti eletti

Si è votato per eleggere 7 presidenti di Provincia, 41 Consigli provinciali e 486 consiglieri provinciali. Nell’election day hanno votato sindaci e consiglieri comunali, in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840mila cittadini. Le Province in cui si è votato per l'elezione del Presidente sono state Alessandria, Cremona, Ferrara (eletto Garuti, cdx), Lucca (dove ha vinto Pierucci, csx), Matera (ha vinto Mancini, csx), Parma (eletto Fadda del csx) , Siena (vittoria di Carletti, csx) ascolta articolo

Si sono svolte oggi, domenica 29 settembre, le elezioni di 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali. Un election day che ha portato all'elezione anche di 486 consiglieri provinciali, votati con il sistema elettorale di secondo livello da 39.917 sindaci e consiglieri comunali di 3.172 Comuni, in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840 mila cittadine e cittadini. Secondo quanto stabilito dalla legge 56/14, elettori ed eletti sono infatti i sindaci e i consiglieri comunali, cui è affidata la responsabilità di votare per conto delle comunità e dei cittadini amministrati.

Dove si è votato Si è votato in un unico turno presso i seggi aperti nelle sedi stabilite dagli uffici elettorali provinciali, tra le 8 e le 20. Le Province in cui si è votato anche per l'elezione del Presidente sono state Alessandria, Cremona, Ferrara, Lucca, Matera, Parma, Siena. Erano eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia e il Presidente dura in carica 4 anni. Le elezioni dei Consigli Provinciali invece hanno riguardato 41 Province su 76 (Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Forlì-Cesena, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Terni, Treviso, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vicenza). Erano eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica e il Consiglio dura in carica due anni. vedi anche Elezioni provinciali, tutto quello che c'è da sapere sull'election day

Matera, vince centrosinistra: Mancini nuovo presidente Il candidato del centrosinistra, Francesco Mancini, sindaco di Pomarico, è il nuovo presidente della Provincia di Matera. Ha superato il candidato del centrodestra, Giuseppe Arturo De Filippo, sindaco di Calciano, ottenendo 182 voti pari a 53.337 voti ponderati contro i 169 di De Filippo (38.293 voti ponderati). Lo spoglio ha fatto registrare anche una scheda nulla. Il nuovo presidente succede a Piero Marrese, eletto nel 2018 e confermato nel 2022, in Consiglio regionale lasciando la gestione per l'ultimo periodo al reggente Emanuele Pilato. Nel complesso sui 401 aventi diritto si sono recati al voto 352 elettori (88,78%), di cui 107 donne (26,68%) e 245 uomini (73,32%). “È stata una competizione elettorale bellissima, molto equilibrata ed estremamente corretta anche per merito del mio avversario, che ringrazio”, sono state le prima parole di Mancini da presidente. “La mia elezione conferma che quando il centrosinistra è unito vince. Spero che questo successo sia l'inizio di un nuovo percorso dell'area progressista”. Siena, vince Carletti del centrosinistra Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, vicepresidente uscente sostenuta dal centrosinistra, è la nuova presidente della Provincia di Siena con il 65% delle preferenze e 55.708 voti ponderati. Su un totale di 463 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 391, l’84,44%. Lo sfidante Alessio Serragli, sindaco di Monticiano, ha ottenuto il 35% delle preferenze e 29.985 voti ponderati. Sei schede bianche e sette schede nulle. “Siamo orgogliosi per questo risultato”, ha detto Carletti, la prima donna nella storia a ricoprire il ruolo. “C’è stata un’alta affluenza alle urne e abbiamo ottenuto i consensi del centrosinistra unito e non solo”. vedi anche Risultati elezioni provinciali a Isernia, i 10 eletti in Consiglio

Parma, vince Alessandro Fadda del centrosinistra Alessandro Fadda è stato eletto come nuovo presidente della Provincia di Parma. Il sindaco di Torrile ha ottenuto 247 voti (54,8%) contro i 242 di Nicola Cesari, primo cittadino di Sorbolo Mezzani. Alta l’affluenza che si è attestata al 86,5%. È stato il voto degli amministratori del capoluogo a indirizzare la consultazione a favore di Fadda, appoggiato dal Pd e da una lista civica di centrosinistra. A sostegno del sindaco di Torrile si è schierata anche Serena Brandini di Azione. Lucca, vince Marcello Pierucci del centrosinistra Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore e candidato del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia di Lucca. Ha vinto con il 55% dei voti, superando il sindaco di Lucca Mario Pardini, che si.è fermato al 45%. Il centrosinistra resta dunque alla guida della Provincia: Pierucci prende il posto del collega Luca Menesini, ex sindaco di Capannori. Pierucci ha vinto largamente in Versilia e Valle del Serchio mentre al seggio di palazzo Ducale (dove votavano Lucca e Piana) ha prevalso Pardini ma con un margine di soli due punti. vedi anche Risultati elezioni provinciali a Viterbo, i 12 eletti in Consiglio

Ferrara, eletto Daniele Garuti Daniele Garuti è il nuovo presidente della Provincia di Ferrara. È stato eletto con 175 voti validi, equivalenti a 52.592 voti ponderali, 18 le schede bianche e 3 quelle nulle. Sui 329 aventi diritto si sono recati alle urne in 289 (87,8%), di cui in 196 hanno votato per la carica di presidente, mentre in 83 non hanno ritirato la scheda. Garuti, sindaco di Poggio Renatico era stato presentato dalla lista Terre Estensi (centrodestra) per le elezioni provinciali come unico candidato alla carica di presidente della Provincia, visto che l’altra lista in corsa, Ferrara Insieme (centrosinistra), non aveva ufficializzato alcuna candidatura. vedi anche Elezioni provinciali a Massa Carrara: i 10 eletti in Consiglio