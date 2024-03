Risultati elezioni provinciali a Viterbo, i 12 eletti in Consiglio

Domenica 17 marzo si sono tenute le elezioni per rinnovare il Consiglio provinciale: non c’è stato un vero vincitore. FdI e Pd pareggiano (4 seggi a testa), bene Forza Italia (2 seggi) mentre la Lega rimane fuori. Ecco il nuovo consiglio provinciale

La Provincia di Viterbo ha il suo nuovo consiglio provinciale. Sono dodici in tutto gli eletti ma lo spoglio finisce senza un vincitore vero e proprio. I dati ufficiali confermano un pareggio tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, che ottengono quattro consiglieri a testa. A Forza Italia vanno due consiglieri, così come al Patto Civico di Chiara Frontini. Resta fuori dal Consiglio provinciale la Lega. Con lo schema emerso, il 4-4-2-2, non ci sarebbe una maggioranza definita.

Come sono andate le liste

Come riportano i media locali, in testa, con 29.201 voti ponderati si piazza Tuscia Democratica, la lista del Pd. Poco dietro Tuscia Tricolore, lista di FdI, con 24.076 voti ponderati. A seguire Azzurri per la Tuscia, lista di Forza Italia, con 15.917 voti ponderati. Ancora dietro con 12.661, il Patto Civico di Chiara Frontini. Rimangono fuori dal Consiglio Lista Rocca e Prima la provincia di Viterbo (lista della Lega), fermi a 5.949 e 5.480 voti ponderati.

Chi sono gli eletti

I 12 eletti del nuovo Consiglio provinciale di via Saffi sono: Lina Delle Monache, Maurizio Palozzi (che è risultato il più votato), Giulia De Santis e Pietro Nocchi per il Pd. Per Fratelli d'Italia entrano Luca Profili, Maurizio Zacchini, Giulio Zelli e Nello Campana. Per Forza Italia i due eletti sono Francesco Ciarlanti ed Ermanno Nicolai. Infine per il Patto Civico di Chiara Frontini, entrano Umberto Di Fusco e Maria Rita De Alexandris.