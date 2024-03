Elezioni provinciali a Viterbo, le liste e i candidati al Consiglio

Domenica 17 marzo si tengono le elezioni per rinnovare il Consiglio provinciale di Viterbo. Si tratta di elezioni di secondo livello: saranno i consiglieri comunali e i sindaci dei 60 comuni della provincia a votare per eleggere i loro rappresentanti. Le liste sono sei: quattro di centrodestra, una del Pd e un’altra del movimento civico di Chiara Frontini. I consiglieri da eleggere sono 12 e i candidati 62. Il voto riguarda solo il Consiglio provinciale e non la presidenza dell’ente: la poltrona rimane ancora ad Alessandro Romoli, esponente di Forza Italia che governa con una maggioranza in cui figura anche il Pd.

Quando e come si vota

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 17 marzo, in un’unica giornata, dalle ore 8 alle 20. Sindaci e consiglieri comunali possono votare nell’unico seggio, che sarà costituito a Palazzo Gentili a Viterbo, nella sede della Provincia in via Aurelio Saffi. Lo scrutinio inizierà nella giornata successiva, lunedì 18 marzo, alle 8.30. A eleggere il nuovo Consiglio provinciale, che resterà in carica due anni, sono i sindaci e i consiglieri dei 60 Comuni della provincia, secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni. Gli aventi diritto al voto sono 748, ma i voti non valgono in egual misura. In poche parole, il voto di un consigliere di Viterbo pesa di più di quello di un consigliere di Tessennano.

Le schede

Ogni elettore riceverà una scheda, di colore diverso in base alla fascia demografica di appartenenza del proprio Comune, con il logo delle sei liste: oltre a votare per una lista, apponendo una croce sul relativo contrassegno, si potrà anche esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nella lista prescelta scrivendo il nome e il cognome sulla riga tratteggiata stampata sotto il logo. Le fasce di peso sono cinque: Fascia A (scheda azzurra) per i rappresentanti dei comuni sotto i 3mila abitanti (348 elettori); Fascia B (scheda arancione) per i comuni fino a 5mila abitanti (130 elettori); Fascia C (scheda grigia) per i comuni sotto i 10mila abitanti (169 elettori); Fascia D (scheda rossa) per i comuni fino a 30mila abitanti (68 elettori); Fascia E (scheda verde) con i 33 votanti del comune di Viterbo, che è il più popoloso.