Domenica 17 marzo si vota per rinnovare il Consiglio provinciale. La guida resta quella di Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia del centrosinistra, riconfermato lo scorso dicembre. Soltanto i primi cittadini e i consiglieri dei Comuni della Provincia esprimeranno le loro preferenze. Fa eccezione Trinitapoli, perché commissariata. Due le liste: una per il centrodestra (12 candidati) e una per il centrosinistra, "Per la BAT" (11 candidati)