Massa-Carrara ha il suo nuovo consiglio provinciale. Dieci in tutto gli eletti, come riportano i media locali: cinque seggi sono andati al Centrosinistra, quattro al Centrodestra e uno ai Riformisti. Le elezioni si sono tenute ieri, 17 marzo, ed erano aperte solamente ai sindaci e ai consiglieri dei Comuni della provincia (con peso del voto ponderato sulla base delle diverse Fasce in cui sono suddivisi i Comuni). Presidente del Consiglio resta Gianni Lorenzetti, eletto nel 2021 per un mandato di quattro anni. In corsa c’erano quattro liste: Centrosinistra per Massa-Carrara, Cambiamo Massa-Carrara, Massa-Carrara Riformista e Italia Viva-Civici per Massa Carrara (l'unica a non conquistare nemmeno un seggio). Altissima l'affluenza, al 96,31%.