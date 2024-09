È arrivato il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Decreto Omnibus. Il provvedimento è adesso atteso in aula a Palazzo Madama, dove arriverà domani pomeriggio e su cui il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. In ogni caso il dl - la cui scadenza è l'8 ottobre - dovrà poi passare in seconda lettura alla Camera. Le commissioni hanno dato via libera a diversi emendamenti al testo, che vanno a intervenire su materia quali il Pnrr, la pirateria tv e il ravvedimento speciale con il concordato. Ecco quali sono le principali novità.

Il ravvedimento speciale con concordato

Tra gli emendamenti approvati, la misura più attesa è quella del ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato. Si tratta di un nuovo tassello per rendere ancora più attrattivo il patto biennale con il Fisco riservato alle partite Iva, su cui il governo punta per reperire le risorse per estendere anche al ceto medio il taglio dell'Irpef. Il testo prevede per chi aderisce al concordato la possibilità un ravvedimento speciale per il 2018-2022, con un'imposta sostitutiva dell'Irpef parametrata al livello di affidabilità fiscale e un'imposta sostitutiva dell'Irap al 3,9%. Viene inoltre previsto più tempo per i controlli per chi decade: un anno in più (fino al 31 dicembre 2025) per chi aderisce solo al concordato preventivo, e tre anni (fino al 31 dicembre 2027) per chi aderisce al ravvedimento. Il testo è stato approvato in una riformulazione che quantifica anche delle coperture, stimate in circa 986 milioni in 5 anni.