Introduzione

Lo Ius Scholae fa agitare le acque della politica italiana: il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ha detto che una modifica ai criteri per ottenere la cittadinanza è “quello di cui ha bisogno il nostro Paese. L'Italia è cambiata”. All’idea del ministro degli Esteri è seguito un secco no dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, secondo cui “non è una priorità, non è nell'agenda di governo”. Noi Moderati ha appoggiato la proposta, mentre per adesso la premier Giorgia Meloni non è intervenuta pubblicamente. Mentre le opposizioni si sono dette pronte ad accogliere l’apertura di Forza Italia. Ecco che cos’è lo Ius scholae e qual è la posizione dei vari partiti italiani.