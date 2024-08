Il vicepremier, leader di Forza Italia e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale torna sul provvedimento causa di tensioni nella maggioranza di governo: "Abbiamo la nostra opinione, come su altri punti che non sono nel programma di governo e che vengono sottolineati da altri alleati: ne parliamo - continua - però non è che perché un tema non è nel programma di governo non se ne può parlare"

Tajani: non impongo nulla

Tajani ha spiegato: "Abbiamo la nostra opinione, come su altri punti che non sono nel programma di governo e che vengono sottolineati da altri alleati: ne parliamo - continua - però non è che perché un tema non è nel programma di governo non se ne può parlare. Ognuno ha diritto dire: io non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualche cosa a me, quindi sono libero di parlare", ha specificato Tajani dopo le polemiche dei giorni scorsi nella maggioranza di governo.