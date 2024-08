Introduzione

Tutto inizia prima di Ferragosto, quando due indiscrezioni di stampa parlano della partecipazione della sorella della presidente del Consiglio ad alcune riunioni per le nomine di governo e le parlamentari di Iv Raffaella Paita e Maria Elena Boschi chiedono chiarimenti. Domenica 18 agosto un editoriale di Alessandro Sallusti riaccende lo scontro ipotizzando che il centrosinistra stia spingendo sui pm per indagare la sorella della premier per traffico di influenze.