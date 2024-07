È terminata dopo circa un'ora la riunione del Consiglio dei ministri , chiamato a esaminare, fra l'altro, quattro decreti legislativi attuativi della delega fiscale. All'ordine del giorno c'era anche il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale del Global Combat Air Programme, il programma di collaborazione internazionale che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone con l'ambizione condivisa di sviluppare un aereo da combattimento di settima generazione entro il 2035. In programma c'erano anche tre informative. Una del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, "in merito agli obblighi delle pubbliche amministrazioni" previsti dalla legge sul rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici; la seconda del guardasigilli Carlo Nordio, "sull'iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge" varato il 4 luglio con "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"; l'ultima del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, "in merito al conferimento dell'incarico di Capo del dipartimento della Protezione civile".

Slitta disegno di legge concorrenza, non è oggi in Cdm

Nell'ordine del giorno non c'era invece il disegno di legge annuale sulla concorrenza, previsto invece nella convocazione della riunione tecnica preparatoria che si è tenuta in mattinata. Il disegno di legge non è stato esaminato oggi. Non è escluso, a quanto si apprende, che il Consiglio dei ministri possa riunirsi nuovamente questa settimana, venerdì mattina. La parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "è assolutamente completa”, assicura il ministro Adolfo Urso, che dice: "Penso che ci sia una riflessione in corso. Entro pochi giorni comunque sarà un provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge e concorrenza, per il secondo anno consecutivo. Tra l'altro è uno dei obiettivi del Pnrr. Siamo perfettamente in linea per raggiungere questo obiettivo come deve essere entro fine anno", garantisce.

Ciciliano verso la Protezione civile al posto di Curcio

Fabio Ciciliano, commissario straordinario di governo per Caivano, dovrebbe essere nominato capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, incarico ricoperto dal 2021 da Fabrizio Curcio. La nomina era attesa nel Cdm odierno. Napoletano classe 1972, Ciciliano, a quanto si apprende, manterrebbe l'incarico di commissario per Caivano fino alla scadenza del mandato, fissata a metà settembre, quando verrà individuata una soluzione per continuare il progetto di contrasto al degrado nel Comune alle porte di Napoli. Non è escluso, riferiscono le stesse fonti, che a quel punto a seguirlo sia direttamente la Protezione civile.

Dal Cdm oltre 20 milioni per maltempo in Val d'Aosta

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni del 29 e 30 giugno 2024, il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi sui territori colpiti. "Al fine di attuare i primi interventi e fare fronte alle esigenze più urgenti, si autorizza - afferma il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci - lo stanziamento di 20 milioni e 600 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Si procederà con ordinanze del Dipartimento di protezione civile, acquisita l'intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente".