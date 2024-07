Il Capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia d’apertura della 50esima Settimana Sociale dei cattolici in Italia: “Democrazia una bandiera, da non mortificare“, ha detto. Il cardinale Zuppi: “Mattarella custode e garante della democrazia e dei valori della nostra Repubblica e dell'Europa”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Trieste alla cerimonia d’apertura della 50esima Settimana Sociale dei cattolici in Italia. Nel corso del suo discorso il Capo dello Stato si è soffermato su diversi passaggi, dall’ “alito della libertà” come “diritto all'opposizione" fino alla citazione di Norberto Bobbio per il quale non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti "in nome del dovere di governare". Prima del presidente della Repubblica è intervenuto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei: “Ringrazio Sergio Mattarella per la sua presenza che onora questa Settimana e lo ringrazio per il suo servizio di custode e garante della democrazia e dei valori della nostra Repubblica e dell'Europa”.

Mattarella: “Democrazia una bandiera, da non mortificare”

In apertura del suo discorso Mattarella ha detto: "Democrazia. Parola di uso comune, anche nella sua declinazione come aggettivo. È ampiamente diffusa. Suggerisce un valore. Le dittature del Novecento l'hanno identificata come un nemico da battere. Gli uomini liberi ne hanno fatto una bandiera. Insieme una conquista e una speranza che, a volte, si cerca, in modo spregiudicato, di mortificare ponendone il nome a sostegno di tesi di parte". Il Capo dello Stato ha ricordato che la democrazia è "un tessuto che gli avversari della democrazia pretenderebbero logoro. L'interpretazione che si dà di questo ordito essenziale della nostra vita appare talora strumentale, non assunto in misura sufficiente come base di reciproco rispetto. Si è persino giunti ad affermare che siano opponibili tra loro valori come libertà e democrazia, con quest'ultima artatamente utilizzabile come limitazione della prima".

Mattarella: “Democrazia senz'anima è destinata a implodere”

"Alexis de Tocqueville affermava che una democrazia senz'anima è destinata a implodere, non per gli aspetti formali naturalmente, bensì per i contenuti valoriali venuti meno”, ha aggiunto Mattarella. "Intervenendo a Torino, alla prima edizione della Biennale della democrazia, nel 2009, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolgeva lo sguardo alla costruzione della nostra democrazia repubblicana, con la acquisizione dei principi che hanno inserito il nostro Paese, da allora, nel solco del pensiero liberal-democratico occidentale. Dopo la "costrizione" ossessiva del regime fascista soffiava "l'alito della libertà", con la Costituzione a intelaiatura e garanzia dei diritti dei cittadini. L'alito della libertà anzitutto come rifiuto di ogni obbligo di conformismo sociale e politico, come diritto all'opposizione".

Mattarella: “Nessuna restrizione in nome del dovere di governo”

Il Capo dello Stato ha detto che “è la pratica della democrazia che la rende viva, concreta, trasparente, capace di coinvolgere. Quali le ragioni del riferimento all'alito della libertà parlando di democrazia? Non è democrazia senza la tutela dei diritti fondamentali di libertà, che rappresentano quel che dà senso allo Stato di diritto e alla democrazia stessa". Il presidente della Repubblica ha aggiunto che “ci soccorre Bobbio quando ammonisce che non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti "in nome del dovere di governare". Una democrazia "della maggioranza" sarebbe, per definizione, una insanabile contraddizione, per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà".