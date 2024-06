Il presidente della Repubblica è a Solferino, in provincia di Mantova, in occasione dell'anniversario. Il capo dello Stato, prima del suo discorso, si è recato anche a Castiglione delle Stiviere, per visitare il Museo della Croce Rossa

"La solidarietà ci ha sempre consentito di superare prove molto difficili". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da piazza Castello a Solferino, in provincia di Mantova, in occasione del 160esimo anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana. Mattarella ha sottolineato "il supporto prezioso" dato dalla "professionalità" della Croce Rossa al rapporto intermedio tra cittadini e istituzioni, ringraziandola per il lavoro fatto e ricordando che "le vittime sono tutte uguali, meritano aiuto". Poi un passaggio sulle morti sul lavoro: contro i valori di solidarietà e di civiltà "stridono - gravi ed estranei - episodi e comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando un giovane lavoratore immigrato, Satnam Singh, è morto , vedendosi rifiutare soccorso e assistenza, dopo l'ennesimo tragico incidente sul lavoro. Una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno - che affiora non di rado - di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli". Lo sfruttamento illegale del lavoro - ha aggiunto - è un "fenomeno che, con rigore e fermezza, va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato, evitando di fornire l'erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato ignorandolo".

“Responsabilità delle istituzioni è garantire diritti effettivi”

"Quando si pensa alle tante energie preziose, e ai tanti progetti, che il mondo del volontariato, nella libertà dei diversi soggetti, riesce a mettere in campo, qualcuno obietta che si tratta di supplenza rispetto ad attività che dovrebbero competere alle pubbliche istituzioni, ai vari livelli. Come se associazioni, movimenti, comunità, enti del terzo settore si occupassero di compiti che non spetterebbero loro ma soltanto per tamponare lacune di servizi pubblici", ha detto Mattarella. Poi ha aggiunto: "Può accadere perché vi è una responsabilità delle istituzioni di assicurare i servizi e di garantire i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Una responsabilità che è costante nel tempo e che comprende il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono a una parità effettiva tra le persone e che non sempre si realizza".

Le celebrazioni

In piazza, da cui partirà la tradizionale fiaccolata, si sono radunati 3mila volontari, mentre altri 5mila hanno seguito il discorso del capo dello Stato in un'altra piazza grazie ai maxi schermi installati per l'occasione. Prima di arrivare a Solferino il presidente è stato a Castiglione delle Stiviere, per visitare il Museo della Croce Rossa. La battaglia di Solferino e San Martino venne combattuta il 24 giugno 1859 e proprio questo episodio ispirò allo svizzero Henry Dunant l'idea della Croce Rossa.