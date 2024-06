Bracciante morto a Latina, attesa l’autopsia. Vertice al Ministero

"Mi auguro che questa barbarie venga duramente punita", ha dichiarato la presidente del Consiglio Meloni aprendo il Cdm di ieri, dove ha espresso una dura condanna su quanto avvenuto al bracciante di origine indiana morto dopo un incidente sul lavoro a Latina. In giornata i ministri Calderone e Lollobrigida incontrano le rappresentanze sindacali e datoriali ascolta articolo

La vicenda di Satnam Singh arriva nei palazzi della politica. È in programma oggi al ministero del Lavoro un incontro fra la titolare del dicastero, Elvira Calderone, il collega dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e le rappresentanze sindacali e datoriali e dei soggetti pubblici competenti. È attesa in giornata anche l’autopsia sul corpo del bracciante indiano, coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda agricola a Latina e morto dopo essere stato abbandonato fuori dalla sua casa con un braccio amputato. "Sono atti disumani che non appartengono al popolo italiano, e mi auguro che questa barbarie venga duramente punita", ha detto ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo la riunione del Consiglio dei ministri.

Le parole di Calderone e Lollobrigida Sul tema si è espressa anche la ministra del Lavoro, Elvira Calderone: "Ciò che è successo a Satnam Singh è molto di più di un infortunio: è un atto disumano di barbarie in cui chi lo ha abbandonato ha dimostrato di non avere attenzione al valore della vita umana e soprattutto lo ha abbandonato in una condizione in cui non poteva non sapere che quell'atto poteva causarne la morte", ha dichiarato al Tg1. La ministra ha sottolineato la necessità "di fare del nostro meglio e soprattutto il nostro dovere, affinché tutti gli strumenti e tutte le norme possano contrastare efficacemente con punizioni esemplari quelle situazioni. Noi non abbiamo paura di intervenire, lo abbiamo fatto, lo faremo ancora e siamo determinati a evitare che ancora si debbano ripetere queste situazioni". Il titolare del dicastero dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha incontrato Antonio Bartoli, prossimo Ambasciatore d'Italia in India, e le associazioni di categoria. "Abbiamo voluto iniziare l'incontro ricordando la terribile vicenda di Satnam Singh, - ha detto Lollobrigida - ribadendo l'importanza di promuovere flussi di immigrazione regolare, con particolare attenzione alla formazione nei paesi di origine dei lavoratori non solo dal punto di vista professionale, ma anche sui diritti sindacali di cui godono in Italia. Solo attraverso un'immigrazione ben regolata e qualificata possiamo garantire un'integrazione efficace, in grado di dare una prospettiva di futuro per chi arriva e un valore aggiunto per le nostre imprese".

Domani manifestazione a Latina: presente anche Elly Schlein Domani si fermerà il settore agricolo a Latina. In piazza della Libertà ci sarà una doppia iniziativa di Cgil e Flai di Frosinone-Latina che, insieme a Cgil e Flai Roma e Lazio, ha promosso due ore di sciopero a fine turno e una manifestazione che avrà inizio alle 17 davanti la sede della Prefettura. "Una manifestazione per chiedere dignità, rispetto per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e l'impegno di tutte le istituzioni, le forze politiche e sociali nel contrastare lo sfruttamento, il caporalato e le condizioni disumane, spesso avvallate da norme che alimentano la clandestinità, in cui sono costrette a lavorare le persone nel settore agricolo e non solo", dichiarano i sindacati, che hanno anche deciso di promuovere una raccolta fondi per sostenere e non lasciare sola la famiglia. Alla manifestazione ha annunciato che parteciperà il Pd provinciale di Latina e sarà presente la segretaria del Pd nazionale Elly Schlein. La comunità indiana di Latina scenderà invece in piazza martedì 25 giugno.