Satnam Singh, chi era il lavoratore agricolo morto a Latina con un braccio amputato

Sfruttato e abbandonato in modo disumano. È morto così Satnam Singh, un bracciante indiano di 31 anni, lasciato agonizzante in strada dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro in un'azienda agricola a Borgo Santa Maria, nelle campagne della provincia di Latina. L'uomo è deceduto ieri mattina all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in condizioni gravissime e con prognosi riservata da lunedì pomeriggio scorso. Il braccio, tranciato nettamente da un macchinario avvolgiplastica nell'azienda agricola Lovato, era stato abbandonato accanto a Singh, poggiato su una cassetta della frutta, un dettaglio scioccante di una storia di crudeltà e sfruttamento.

La Regione si costituisce parte civile. Lollobrigida: "Tolleranza zero"

La Regione Lazio ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo contro i responsabili e coprirà le spese per i funerali. Inoltre, è stato convocato "d'urgenza un tavolo con le organizzazioni sindacali regionali sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche in vista delle imminenti ondate di calore, che possono essere fatali per chi lavora molte ore piegato nei campi. Anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, sta considerando di costituirsi parte civile. Ha inoltre proclamato il lutto cittadino e ordinato di esporre la bandiera a mezz'asta. "Il Governo Meloni è in prima linea su tutti i fronti per contrastare qualunque forma di sfruttamento sul lavoro. Siamo di fronte a una tragedia che non ci può lasciare indifferenti e sulla quale andrà fatta piena luce. Con il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio continuiamo a lavorare in modo concreto contro chi elude la legge e non ha rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. In Italia non c'è spazio per chi vuole operare fuori dalle regole. Tolleranza zero", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.