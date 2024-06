Trattore si ribalta, muore un agricoltore nell'Altopiano di Asiago

La tragedia a Lusiana Conco, provincia di Vicenza. La vittima è un 69enne che era al lavoro su un terreno agricolo nelle vicinanze della sua abitazione. Inutili i soccorsi per rianimarlo

Un agricoltore di 69 anni è deceduto oggi a Lusiana Conco (Vicenza), un comune montano dell'Altopiano di Asiago, dopo essere stato investito dal trattore che stava conducendo. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando su un terreno agricolo vicino alla sua casa quando, per ragioni ancora da determinare, il veicolo si è ribaltato.

Soccorsi inutili del 118

Dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini di casa, che hanno udito il forte rumore, sul posto è arrivata un'ambulanza dall'ospedale di Asiago, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto che accertare il decesso. In un primo momento era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che poi è stato fatto rientrare. I rilievi, per stabilire la dinamica dell'incidente, sono stati effettuati dai carabinieri.