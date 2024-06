Lavoro minorile, le storie delle bambine nelle fabbriche in Bangladesh

In occasione della Giornata contro il lavoro minorile, AictionAid ha raccolto le testimonianze di giovanissime ragazze costrette a lasciare i banchi di scuola per dedicarsi alla manifattura tessile. Nonostante gli impegni presi con le Convenzioni internazionali, secondo le ultime stime nel mondo sono 160 milioni di bambini ancora coinvolti in questo drammatico fenomeno

Infanzie rubate, aule scolastiche sostituite da fabbriche dove trascorrere le giornate a poco più di 10 anni. Jui, 12 anni, che ha dovuto smettere di studiare in quinta elementare, è solo una delle migliaia di ragazzine costrette a turni giornalieri di sei o sette ore in una delle fabbriche del tessile di Dacca, capitale del Bangladesh. Lì lavora come addetta al taglio dei fili, un compito che richiede precisione e che le sue piccole mani da bambina svolgono con facilità.

La storia di Juy, che vorrebbe diventare un medico

"Quando ero a scuola ero molto felice. Avevo molti amici, parlavamo e giocavamo insieme. Ora non succede più e mi dispiace. Ho dovuto smettere di studiare perché mia madre ha molti debiti e non riusciva a mantenere la famiglia con solo 12.000 Taka (circa 90 euro) al mese. Per questo motivo mi ha chiesto di lavorare nella fabbrica di abbigliamento", è la sua testimonianza raccolta da ActionAid in occasione della Giornata Mondiale del Lavoro minorile che ricorre ogni 12 giugno. Con il suo lavoro Jui guadagna circa 500 taka al giorno (poco più di 3 euro). "Se potessi avere un desiderio, sarebbe diventare medico. Era il mio sogno quando andavo a scuola" rivela. “Anche se non si è realizzato, lavoro per aiutare mia sorella a crescere e diventare lei un medico”.

Nel mondo 160 milioni di bambini costretti al lavoro minorile



Una piaga, quella del lavoro minorile, dalle dimensioni enormi: nonostante gli impegni presi con le Convenzioni internazionali, secondo le ultime stime, nel mondo sono infatti 160 milioni di bambini - 63 milioni bambine e 97 milioni bambini - ancora coinvolti nel lavoro minorile. Si tratta di quasi 1 su 10 di tutti i bambini del mondo, e di questi 79 milioni, quasi la metà, svolgono forme di lavoro pericolose. Il Bangladesh non fa eccezione: secondo il National Child Labour Survey 2022, i bambini fra i 5 e i 17 anni che lavorano sono 3,54 milioni e di questi oltre 1 milione è impiegato in lavori pericolosi.

Le convenzioni contro lo sfruttamento minorile

Quest'anno ricorre il 25esimo anniversario dell'adozione della Convenzione n. 182, la prima universalmente ratificata, che chiede la proibizione e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Non meno importante è la Convenzione del 1973 (n. 138), che stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro non debba essere inferiore a quella in cui cessa l'obbligo scolastico. Inoltre, con l’adozione dell’Agenda 2030, la comunità internazionale si è impegnata a porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025 (Obiettivo 8.7). In Bangladesh il Labour Act del 2006 proibisce l'impiego di bambini al di sotto dei quattordici anni.