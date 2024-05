Tragedia sul lavoro a Bolzano, contadino muore sotto un rimorchio

Secondo le prime informazioni, l'uomo, un agricoltore 58enne di Lasa, in Val Venosta, è deceduto perchè rimasto intrappolato sotto il macchianrio mentre lavorava in un fienile. Inutili tutti i tentativi di soccorso

Tragico incidente sul lavoro stamattina in Val Venosta, in provincia di Bolzano: un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un macchinario agricolo mentre stava effettuando dei lavori in un fienile. Stando alle prime informazioni la vittima, un contadino 58enne di Lasa, il luogo dove si è verificato l’incidente, sarebbe deceduto sul colpo. Inutili quindi i tentativi di soccorso.