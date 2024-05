Oltre mille morti sul lavoro, ma le ispezioni per la sicurezza calano

Non ci sono abbastanza ispettori per verificare lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli stipendi proposti sono troppo bassi e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è sotto-organico

Nel 2023 sono stati 1.041 gli infortuni mortali sul lavoro secondo i dati preliminari dell'Inail. Nonostante ciò le ispezioni nei luoghi di lavoro e a distanza per verificare le condizioni di sicurezza nelle aziende sono in calo rispetto al pre-Covid. Nell'ultimo anno si sono fermate poco sopra le 111mila, mentre solo nel 2019 raggiungevano quasi le 160mila. In sostanza un calo di un'ispezione su tre effettuata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.